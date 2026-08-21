Lansmana Günler Kala Samsung Galaxy S26 FE’nin Renk Seçenekleri Sızdırıldı! İşte Karşınızda 3 Yeni Renk

Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi katili Galaxy S26 FE’nin tasarımı ve daha önce görülmemiş 3 farklı renk seçeneği resmi lansman öncesinde sızdırıldı. Tasarımdan teknik özelliklere kadar merak edilen tüm detayları barındıran Galaxy S26 FE renkleri ve öne çıkan detayları yazımızda.

Samsung, fiyat ve performans dengesini en üst seviyede tutan Fan Edition serisine yeni bir üye eklemeye hazırlanıyor. Yakında düzenlenecek resmi etkinlik öncesinde internete sızan son görseller, cihazın tasarımını ve renk seçeneklerini gözler önüne serdi.

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Aylardır hakkında çıkan teknik detay sızıntılarının ardından bu kez Galaxy S26 FE renkleri ve cihazın her açıdan görünümü netleşti. Sızdırılan render görüntüleri, üç dikkat çekici tonu ortaya çıkarıyor.

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Galaxy S26 FE hangi renklerle geliyor?

Görseller, Samsung'un bu modelde hem yenilikçi hem de klasik renk paletlerini bir arada sunduğunu gösteriyor. Cihazın sızdırılan renk isimleri ve detayları şu şekilde:

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# Blueberry (Yaban Mersini)

Mavi ve mor tonlarını harmanlayan, ışığa göre renk değiştiren dinamik bir seçenek.

Pistachio (Fıstık Yeşili)

Açık yeşil tonlarıyla cihaza taze ve oldukça modern bir görünüm kazandıran ton.

Graphite (Grafit)

Koyu ve sade tarzdan vazgeçemeyenler için premium hissettiren klasik koyu gri/siyah seçeneği.

Galaxy S26 FE muhtemel teknik özellikleri ve çıkış tarihi:

Tasarımının yanı sıra cihazın güçlü donanımı da orta-üst segmentte kartların yeniden dağıtılacağını gösteriyor.

Ekran: 6.7 inç AMOLED, 120Hz ekran yenileme hızı

6.7 inç AMOLED, 120Hz ekran yenileme hızı İşlemci: Exynos 2500 işlemci çipi

Exynos 2500 işlemci çipi Kamera: 50 MP ana + 12 MP ultra geniş açı + 8 MP (3x optik zoom) telefoto kamera

50 MP ana + 12 MP ultra geniş açı + 8 MP (3x optik zoom) telefoto kamera Batarya: 4.900 mAh kapasite, 45W kablolu hızlı şarj desteği

Samsung'un 27 Ağustos tarihinde gerçekleştireceği Galaxy etkinliğinde cihazı resmen tanıtması bekleniyor.