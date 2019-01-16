Makine öğrenimi konusundaki ihtiyaçları karşılayacak olan Nvidia T4, bugün Google'ın Compute Engine platformunda kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Google Cloud, Nvidia’nın Tesla T4 veri merkezi GPU’larının Brezilya, Hindistan, Hollanda, Singapur, Tokyo ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki veri merkezlerinde beta olarak mevcut olduğunu duyurdu. Google, kasım ayında özel bir test sürümünü duyurmuştu ancak bu fazlasıyla kısıtlı bir alfa testiydi. Şu an yaptığı duyurudaysa tüm geliştiriciler, Google’ın Compute Engine hizmetinden yeni T4 GPU’larını deneyebilecek.

Nvidia’nın RTX kartları ile aynı işlemci mimarisini kullanan T4, Nvidia V100 ve P4 GPU’larının arasında bir sıralamaya sahip oldu. V100 kartı makine öğrenimi için optimize edilse de T4 daha geniş kapsamlı bir kart olarak görev alacak.

Makine ve derin öğrenme performansı konusunda 16GB’lık T4 V100’den ciddi şekilde yavaş olsa da, kartlarda yalnızca sonuç çıkarımı işlemlerini uyguluyorsanız hızda bir artış gözlemlemeniz mümkün. Beklenen bir şekilde T4’ü kullanmak V100’ü kullanmaktan çok daha ucuz. T4’ün saatlik fiyatı 0,95 dolarken V100’ün saatlik fiyatı 2,48 dolar.

Google, 16GB belleğe sahip olan kartın büyük çaplı makine öğrenimi modellerinin altından kolaylıkla kalkabileceğini belirtti. Bugünkü beta sürümüyle birlikte Nvidia, farklı fiyat ve karakteristik özelliklere sahip olan farklı grafik kartlarını da yayınladı. Bunların arasında K80, P4, P100 ve V100 de bulunuyor.