NVIDIA'dan Heves Edenleri Üzecek Otonom Sürüş Açıklaması

NVIDIA'nın otonom sürüş sistemlerinden sorumlu ismi Ali Kani, sektörün geleceğine ilişkin konuştu. Ali Kani tarafından yapılan açıklamaya göre gerçek anlamda otonom sürüş için henüz çok erken.

NVIDIA, bir süredir üzerinde çalıştığı otonom sürüş teknolojilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. NVIDIA'nın bu kategoriden sorumlu ismi Ali Kani tarafından yapılan açıklamaya göre sektör, tamamen otonom sürüş teknolojilerinden oldukça uzakta. Ali Kani'ye göre gerçek tam otonom arabalar, 2030'lu yıllardan önce piyasaya sürülmeyecekler.

Ali Kani, gerçek otonom arabalar için oldukça yüksek teknolojiler gerektiğini ve henüz o seviyede olunmadığını söyledi. Bu alanda sürekli bir değişim olduğundan bahseden NVIDIA yöneticisi, geçtiğimiz yıl geliştirdikleri yazılım ile bu yıl geliştirdikleri yazılım arasında bile çok büyük farklılıklar olduğunu özellikle belirtti. Şimdilerde video destekli ChatGPT ile çalıştıklarını aktaran Kani, 3 yıl önce kimsenin böyle şeyler yapamadığını ifade etti.

"Yavaş hareket etmeliyiz"

NVIDIA yöneticisine göre otonom sürüş sistemleri üzerine çalışan tüm firmaların, işi ağırdan almaları gerekiyor. Zira acelecilik nedeniyle yapılacak bir hatanın çok büyük sonuçları olabilir. Ali Kani, tek bir firmanın hata yapmasının bile otonom sürüş teknolojilerinin birkaç yıl geriye gitmesine neden olacağını söyledi.

Peki siz bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce otonom sürüş teknolojileri geleceğin ta kendisi mi yoksa beyhude bir çabadan mı ibaret? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...