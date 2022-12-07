NVIDIA, RTX 4080’in Fiyatını Çok Yakında Düşürebilir

Ünlü NVIDIA analisti, şirketin önümüzdeki günlerde RTX 4080 serisine indirim yapabileceğini açıkladı. Üstelik bu indirim kalıcı olacak.

NVIDIA’nın geçtiğimiz aylarda tanıttığı RTX 4000 serisi ekran kartı hemen hemen her gün yeni bir olaya konu oluyor. Ailenin en güçlüsü olan RTX 4090 ekran kartı güç kabloları yüzünden alev alıp NVIDIA’yı mahkemelik ederken RTX 4080’in 12 GB’lık modelinin 16 GB ile arasında dağlar kadar fark olması da 12 GB’lık modelin RTX 4070 Ti olarak isimlendirilmesine neden olmuştu.

Tabii ki bu küçük çaplı kaos ortamı ailenin en sorunsuz üyesi olan RTX 4080’in unutulmasına neden oldu. NVIDIA ise elinde kalan RTX 4080’leri satabilmek için beklenmedik bir yola başvuruyor.

Kampanya değil, kalıcı indirim

Ekran kartı konusunda güvenilir kaynaklardan birisi olan kopite7kimi’nin bile “Gerçekten başarılı analizleri var” dediği harukaze5719, RTX 4080 serisinin neredeyse hiç satmadığını ve ekran kartı almayan pek çok kullanıcının daha uygun fiyatlı RTX 4070 ve RTX 4070Ti modellerini beklediğini belirtti. İddialara göre ekran kartları elinde kalan NVIDIA, Aralık ayının ortalarında (yani önümüzdeki günlerde) RTX 4080’in fiyatında kalıcı olarak indirime gidecek.

Harukaze, NVIDIA’daki kaynağının bunun bir kampanya ya da kış indirimi olmadığını ve ekran kartlarının tavsiye edilen satış fiyatında bir indirim olacağını söylediğini belirtiyor. Tabii ki bu noktada RTX 4070 ve 4070 Ti’ın da fiyatlarının buna kıyasla indirime girebileceği iddia ediliyor.

Öte yandan kopite7kimi ve harukaze5719 gibi pek çok analist, AMD’nin yeni ekran kartlarının çok daha yüksek fiyatlı olacağını iddia ediyor. Eğer NVIDIA bu indirimi gerçekten yaparsa fiyat/performans noktasında öne geçeceği için NVIDIA’nın RTX 4000 serisi ekran kartları 2023 yılının başlarında pazarı domine edebilir.