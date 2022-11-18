RTX 4090 ekran kartlarının güç kablolarının erimesi nedeniyle kullanıcılar tarafından topa tutulan NVIDIA, "dolandırıcılık" nedeniyle ABD'de yargılanacak.

NVIDIA’nın geçtiğimiz aylarda yaptığı sunumda RTX 4000 serisi ekran kartları tanıtılmıştı. Hatta bu etkinlikte tanıtılan RTX 4080’in 12 GB’lık versiyonu daha çıkmadan satıştan kaldırılmış ve yeni bir isimle piyasaya sürüleceği iddia edilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda ise 4000 serisinin en güçlü ekran kartı olan RTX 4090’ın uzun kullanım sonrasında kablolarının eridiği ortaya çıkmıştı. Bugün ise bazı kullanıcıların NVIDIA’ya dava açtığı ortaya çıktı.

NVIDIA’ya “dolandırıcılık” nedeniyle dava açıldı

Tam 1 hafta önce Kaliforniya mahkemesine başvuran Lucas Genova isimli RTX 4090 sahibi, ekran kartını güç kablosunun yanması nedeniyle NVIDIA’ya dava açtı. 1599 dolar ödediği ve “üst sınıf kaliteli ürün” olarak nitelendirilen ekran kartının 48 saat içinde arızalandığını, üstelik tüm bunların üzerine bu ekran kartının kullanıcılar için tehlike arz ettiğini belirten Genova’nın başvurusunu mahkeme “belirli bir kalite standartlarına göre satılan ürünün standartları karşılayamamasından kaynaklı dolandırıcılık” kapsamında kabul etti.

RTX 4090’ın güç kabloları, sahip olduğu güç girişlerinin tırnaklı olamaması ve üretici firmanın “sağlıklı bir kullanım için kablonun 35 mm boyunca dümdüz durması gerektiğini” özellikle vurgulamasına rağmen NVIDIA’nın dikkatsizliği ya da umursamazlığı nedeniyle eriyordu. Eriyen güç kabloları kısa devre yaparak en iyi ihtimalle ekran kartının güç girişi ya da en kötü ihtimalle ekran kartının tamamen yanmasına neden oluyordu.

Ünlü teknoloji YouTuber’ı JayzTwoCents’in kabloları tehlikeli olarak nitelendirmesinin üzerine NVIDIA yetkilisi Brandon Bell açıklama yaparak “Bence var olmayan sorunlar hakkında endişeleniyorsunuz” demişti.

Lucas Genova’nın mahkeme başvurusunun ardından bu olay viral oldu ve Reddit gibi forumlarda kullanıcılar NVIDIA’ya toplu dava açmak için hazırlandıklarını belirtti. Genova’nın davası hakkındaki resmî belgeleri incelemek isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.