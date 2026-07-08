Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Bu Sefer Gerçekten Geliyor: NVIDIA'nın RTX 50 SUPER Serisi Yakında Tanıtılabilir!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Güç kaynağı şirketi Seasonic'in hesaplama aracında üç adet RTX 50 SUPER serisi ekran kartı ortaya çıktı.

Bu Sefer Gerçekten Geliyor: NVIDIA'nın RTX 50 SUPER Serisi Yakında Tanıtılabilir!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Hatırlarsanız NVIDIA'nın Blackwell mimarili yeni ekran kartları için planladığı "SUPER" serisinin rafa kaldırıldığı, hatta RTX 60 serisinin 2027’den önce gelmeyeceği konuşuluyordu.

Bugün ise güç kaynağı şirketi Seasonic’in hesaplama aracından sızan bilgilere göre RTX 50 SUPER ailesinin yakında geleceği ortaya çıktı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Bu Sefer Gerçekten Geliyor: NVIDIA'nın RTX 50 SUPER Serisi Yakında Tanıtılabilir!
2
2

RTX 50 Super ailesinde hangi ekran kartları var?

2

Seasonic’in resmî internet sitesindeki güç gereksinimi hesaplayıcısında üç yeni ekran kartı modeli yer alıyor. Bunlar GeForce RTX 5080 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER ve RTX 5070 SUPER.

Güç kaynağı üreticileri, yeni donanımlara doğru tavsiyeler verebilmek için mühendislik verilerini önceden alıyor, yani bu listeleme gerçek olabilir.

Güç tüketimleri ne kadar olacak?

2

SUPER serisi kartların TGP (Toplam Grafik Gücü) değerlerinde ciddi bir artış söz konusu. Standart modellere kıyasla yaşanan değişimler tam olarak şöyle:

Ekran Kartı Listelenen TGP Mevcut Modeldeki TGP Fark
RTX 5080 Super 415 W 360 W +55 W
RTX 5070 Ti Super 350 W 300 W +50 W
RTX 5070 Super 275 W 250 W +25 W

Bir önceki RTX 40 Super serisinde güç artışları sadece 15-20W civarındaydı. Buradaki radikal sıçrama, NVIDIA'nın bu kez ufak tefek makyajlar yerine, çok daha fazla CUDA çekirdeği ve hız aşırtılmış belleklerle devasa bir performans dopingi planladığına işaret ediyor gibi.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Ekran kartı Nvidia

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Yıllara Meydan Okuyan, En Sorunsuz Ford Motorları

Yıllara Meydan Okuyan, En Sorunsuz Ford Motorları

Aracı Park Ederken Önce N'ye Almak Doğru mu, Gerçekten Faydalı mı Yoksa Gereksiz mi?

Aracı Park Ederken Önce N'ye Almak Doğru mu, Gerçekten Faydalı mı Yoksa Gereksiz mi?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com