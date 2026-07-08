Bu Sefer Gerçekten Geliyor: NVIDIA'nın RTX 50 SUPER Serisi Yakında Tanıtılabilir!

Güç kaynağı şirketi Seasonic'in hesaplama aracında üç adet RTX 50 SUPER serisi ekran kartı ortaya çıktı.

Hatırlarsanız NVIDIA'nın Blackwell mimarili yeni ekran kartları için planladığı "SUPER" serisinin rafa kaldırıldığı, hatta RTX 60 serisinin 2027’den önce gelmeyeceği konuşuluyordu.

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Bugün ise güç kaynağı şirketi Seasonic’in hesaplama aracından sızan bilgilere göre RTX 50 SUPER ailesinin yakında geleceği ortaya çıktı.

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RTX 50 Super ailesinde hangi ekran kartları var?

Seasonic’in resmî internet sitesindeki güç gereksinimi hesaplayıcısında üç yeni ekran kartı modeli yer alıyor. Bunlar GeForce RTX 5080 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER ve RTX 5070 SUPER.

Güç kaynağı üreticileri, yeni donanımlara doğru tavsiyeler verebilmek için mühendislik verilerini önceden alıyor, yani bu listeleme gerçek olabilir.

Güç tüketimleri ne kadar olacak?

SUPER serisi kartların TGP (Toplam Grafik Gücü) değerlerinde ciddi bir artış söz konusu. Standart modellere kıyasla yaşanan değişimler tam olarak şöyle:

Ekran Kartı Listelenen TGP Mevcut Modeldeki TGP Fark RTX 5080 Super 415 W 360 W +55 W RTX 5070 Ti Super 350 W 300 W +50 W RTX 5070 Super 275 W 250 W +25 W

Bir önceki RTX 40 Super serisinde güç artışları sadece 15-20W civarındaydı. Buradaki radikal sıçrama, NVIDIA'nın bu kez ufak tefek makyajlar yerine, çok daha fazla CUDA çekirdeği ve hız aşırtılmış belleklerle devasa bir performans dopingi planladığına işaret ediyor gibi.