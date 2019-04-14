Nvidia, yayınladığı Game Ready sürücüsüyle GTX grafik kartlarında da ışın takibi özelliğinin kullanılabilmesini sağladı.

Nvidia, perşembe günü Game Ready sürücülerini yayınlayarak, DirectX Raytracing (Işın takibi) desteğini GeForce GTX 1660, GTX 1660 Ti ve 6 GB GTX 1660 üstü olmak üzere GTX 10 serisi grafik kartlarına sunmaya başladı. Nvidia ve ortakları ayrıca oyuncuların ışın takibini deneyimleyebilmeleri için üç adet yeni teknoloji demosunu da ücretsiz olarak yayınladı.

Nvidia yayınladığı blog yazısında Game Ready sürücüleriyle ilgili olarak “Düşük seviyedeki RT ayarlarına ve çözünürlüğüne rağmen ışının takibinin oyun deneyimini ne kadar çok etkilediğini oyunculara gösteriyoruz” dedi.

Tabii bütün ışın takipleri eşit seviyede değil. Global Illumination gibi daha karmaşık efektler grafik kartını daha çok yoruyor. Nvidia ayrıca GeForce GTX kullanan oyunculara ışın takibi özelliğini düşük seviyede kullanmaları ve hatta bazı grafik efektlerini de düşürmelerini gerektiğini söyledi. Özellikle Metro Exodus gibi yoğun uygulamalar barındıran bazı oyunlar, GTX GPU’larda ışın takibi özelliğiyle oynanabilirlikten çıkabilir.

Aşağıda GTX GPU’ların ortalama FPS (saniye başına geçen kare) sayısını görebilirsiniz.

Son grafikte, ışın takibi açık şekilde oynanan Metro Exodus oyununda Nvidia’nın yeni grafik kartları GeForce RTX 1660 ve 1660 Ti’ın, neredeyse eski grafik kartı GTX 1080 kadar performans gösterebildiği dikkatleri çekiyor. GeForce Üretim Sorumlusu Justin Walker, bunun sebebinin eş zamanlı çalışan modern Turing mimarisi uygulamaları olduğunu söyledi.

Kısacası ışın takibinden alacağınız verim hangi GeForce GTX grafik kartını kullandığınıza bağlı. Ancak yine de yeni sürücüyü indirip, ışın takibi özelliğini aktifleştirerek grafik kartınızın nasıl bir performans verdiğini kendiniz de görebilirsiniz.

Eğer ki RTX kullanıcısıysanız Justice, Atomic Heart ve Star Wars Reflections demolarını deneyerek grafik kartınızın performansını kontrol edebilirsiniz.