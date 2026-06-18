Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Eski Oyunları Düşük Boyutlarda Günümüze Uyarlamanızı Sağlayacak RTX Remix 1.5 Tanıtıldı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

NVIDIA, eski oyunları çok daha düşük boyutlarla günümüze uyarlamanızı sağlayacak RTX Remix 1.5’i tanıttı.

Eski Oyunları Düşük Boyutlarda Günümüze Uyarlamanızı Sağlayacak RTX Remix 1.5 Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

NVIDIA, klasikleşmiş eski bilgisayar oyunlarını modern grafik teknolojileriyle buluşturan popüler platformu RTX Remix için yeni bir dönem başlattı. Teknoloji devi,platformun en güncel versiyonu olan RTX Remix 1.5 sürümünü resmen tanıttı.

Bilmeyenler veya kaçıranlar için hatırlatacak olursak RTX Remix, oyuncuların ve mod geliştiricilerinin eski PC yapımlarına ışın izleme (ray tracing) başta olmak üzere günümüzün en gelişmiş grafik teknolojilerini entegre etmesine olanak tanıyan oldukça güçlü bir platform.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

PlayStation'da 'Yıl Ortası Fırsatları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 12 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Yıl Ortası Fırsatları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 12 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Sabahlara Kadar Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 30 Mobil Oyun

Sabahlara Kadar Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 30 Mobil Oyun

İçerikten Görseller

Eski Oyunları Düşük Boyutlarda Günümüze Uyarlamanızı Sağlayacak RTX Remix 1.5 Tanıtıldı
rtx1
rtx

RTX Remix 1.5 neler sunuyor?

rtx1

RTX Remix 1.5 sürümünün getirdiği en büyük ve en dikkat çekici yenilik, NVIDIA tarafından geliştirilen depolama çözümü RTX IO’nun platforma entegre edilmesi oldu. RTX IO teknolojisi, oyun içi kaynakların çok daha hızlı bir şekilde akışta kalmasını sağlıyor. Bu süreç gerçekleşirken, geleneksel yöntemlerin aksine GPU üzerindeki yük önemli ölçüde azalıyor.

Yeni sürüm, sunduğu gelişmiş sıkıştırma seçenekleriyle oyun kurulumlarının çok daha hafif ve taşınabilir hale gelmesine de imkân tanıyacak. Geliştiriciler ve oyuncular, yeni sürümle birlikte 1 GB ile 16 GB arasında değişen farklı sıkıştırma hazır ayarlarını özgürce seçebiliyorlar.

rtx

Yeni sıkıştırma teknolojisinin ve RTX IO desteğinin sonuçları, popüler oyun projelerinde örneklendirildi.Işın izleme teknolojili klasik yapımlardan Portal'ın dosya boyutu 25 GB seviyesinden 17 GB’a gerileyerek yaklaşık %32 oranında bir düşüş yaşadı. Öte yandan Half-Life 2 RTX demosunun boyutu ise 80 GB’tan 50 GB’a kadar düşürülebildi. Bu optimizasyonlar sayesinde oyuncular, yüksek kaliteli dokulara ve modern grafiklere sahip eski oyunları indirirken hem zamandan hem de depolama alanından ciddi şekilde tasarruf edebilecekler.

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Otokoç'ta Fiat otomobillerde size özel sıfır faiz avantajlarını öğrenmek için tıklayın!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

[Haziran 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

[Haziran 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

PlayStation'da 'Yıl Ortası Fırsatları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 12 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Yıl Ortası Fırsatları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 12 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

iPhone 18'in Gelecek Yıla Erteleneceğine Dair İddialar Kesinleşti (Standart Model İçin 2027'yi Bekleyeceğiz)

iPhone 18'in Gelecek Yıla Erteleneceğine Dair İddialar Kesinleşti (Standart Model İçin 2027'yi Bekleyeceğiz)

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var

Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com