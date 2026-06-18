NVIDIA, eski oyunları çok daha düşük boyutlarla günümüze uyarlamanızı sağlayacak RTX Remix 1.5’i tanıttı.

NVIDIA, klasikleşmiş eski bilgisayar oyunlarını modern grafik teknolojileriyle buluşturan popüler platformu RTX Remix için yeni bir dönem başlattı. Teknoloji devi,platformun en güncel versiyonu olan RTX Remix 1.5 sürümünü resmen tanıttı.

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Bilmeyenler veya kaçıranlar için hatırlatacak olursak RTX Remix, oyuncuların ve mod geliştiricilerinin eski PC yapımlarına ışın izleme (ray tracing) başta olmak üzere günümüzün en gelişmiş grafik teknolojilerini entegre etmesine olanak tanıyan oldukça güçlü bir platform.

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RTX Remix 1.5 neler sunuyor?

RTX Remix 1.5 sürümünün getirdiği en büyük ve en dikkat çekici yenilik, NVIDIA tarafından geliştirilen depolama çözümü RTX IO’nun platforma entegre edilmesi oldu. RTX IO teknolojisi, oyun içi kaynakların çok daha hızlı bir şekilde akışta kalmasını sağlıyor. Bu süreç gerçekleşirken, geleneksel yöntemlerin aksine GPU üzerindeki yük önemli ölçüde azalıyor.

Yeni sürüm, sunduğu gelişmiş sıkıştırma seçenekleriyle oyun kurulumlarının çok daha hafif ve taşınabilir hale gelmesine de imkân tanıyacak. Geliştiriciler ve oyuncular, yeni sürümle birlikte 1 GB ile 16 GB arasında değişen farklı sıkıştırma hazır ayarlarını özgürce seçebiliyorlar.

Yeni sıkıştırma teknolojisinin ve RTX IO desteğinin sonuçları, popüler oyun projelerinde örneklendirildi.Işın izleme teknolojili klasik yapımlardan Portal'ın dosya boyutu 25 GB seviyesinden 17 GB’a gerileyerek yaklaşık %32 oranında bir düşüş yaşadı. Öte yandan Half-Life 2 RTX demosunun boyutu ise 80 GB’tan 50 GB’a kadar düşürülebildi. Bu optimizasyonlar sayesinde oyuncular, yüksek kaliteli dokulara ve modern grafiklere sahip eski oyunları indirirken hem zamandan hem de depolama alanından ciddi şekilde tasarruf edebilecekler.