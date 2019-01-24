O Zaman Dans: Fortnite'a Bir Telif Davası Daha Açıldı

Epic Games, son aylarda oyundaki buglardan ve yeniliklerden çok dans davalarıyla cebelleşiyor. Son dans davası ise Blocboy JB'den geldi.

Fortnite için dans davaları artık her yeni günün kahvaltısı gibi rutin bir hal almaya başladı. Dünyanın hiçbir yasasında yeri bulunmayan 'dans telifi' üzerine yaşanmaya başlanan yasal süreçlere bir yenisini 'Hype' dansıyla BlocBoy JB ekledi.

Shoot dansının kesilerek kendisinden izinsiz bir biçimde oyuna eklendiğini belirten BlocBoy, avukatları aracılığıyla maddi ve manevi tazminat davası açtığını resmen açıkladı.

Fortnite'taki Hype Dansı

Çalındığı İddia Edilen Shoot Dansı

Bugüne değin onlarca farklı dans davasıyla muhatap olan Epic Games'in bu işin içinden nasıl çıkacağı merak konusu. Muhtemelen bu telif davaları yasalarda yeni maddeler oluşmasına dahi sebep olacak.