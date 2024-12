Netflix Türkiye, Ocak ayında çeşitli yeni dizi ve filmlerle izleyicilere merhaba diyor. Yeni gelecek olan popüler yapımlar belli oldu.

Ocak ayında Netflix Türkiye'ye pek çok yeni dizi ve film ekleniyor. Yeni sezonlar, sürükleyici hikayeler ve heyecan verici içerikler izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bu ay izleyicilerin beğenisine sunulacak yapımlar arasında Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'in başrollerinde olduğu 'Adsız Aşıklar' dikkat çekiyor. Ayrıca 'The Night Agent' ve 'Karlar Kızı' gibi popüler dizilerin yeni sezonları da izleyicilerle buluşacak. Yeni filmler ve belgeseller de bu ay Netflix Türkiye'de izleyicilerle buluşacak. İşte bu ay Netflix Türkiye'de izleyebileceğiniz yapımlar.

Yeni gelecek olan Netflix dizileri

Adsız Aşıklar:

Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'in başrollerinde olduğu bu romantik komedi dizisinde, aşkın bir hastalık olduğunu düşünen Cem'in hayatı, aşkın gücüne inanan Hazal ile değişiyor. Cem'in kurduğu Aşk Hastanesi'nde aşk hastalığına yakalanan kişileri tedavi etmeye çalışırken, Hazal ile olan ilişkisi hayatını alt üst ediyor.

The Night Agent: 2. Sezon

Gabriel Basso'nun canlandırdığı Peter, bu sezon sırları sızdırmakla suçlanan bir CIA ajanının peşine düşüyor. Peter ve Rose, acımasız bir istihbarat simsarının ve kana susamış bir savaş suçlusunun hedefi haline geliyor. Yeni sezon 23 Ocak 2025'te yayınlanacak.

Karlar Kızı: 2. Sezon

Gazeteci Miren Rojo, gizemli bir mesajla bir kızın cinayeti ve eski bir kayıp vakasını araştırmaya yöneliyor. Bu olaylar Málaga'daki seçkin bir okul ile bağlantılıdır. Yeni sezon 31 Ocak 2025'te izleyiciyle buluşacak.

American Primeval:

Bir anne ve oğul, Amerikan Batı Yakası'nın sert coğrafyasında hayatta kalma mücadelesi verirken geçmişlerinden kaçmaya çalışıyor. Bu dram dizisi 9 Ocak 2025'te yayınlanacak.

Asura:

1970'lerin Tokyo'sunda geçen bu dram dizisinde, dört kız kardeş yaşlı babalarının ilişkisinin ortaya çıkmasıyla bastırılmış duygularını yüzeye çıkarmaya başlar. Yeni sezon 9 Ocak 2025'te geliyor.

The Upshaws: 6. Kısım

Upshaw ailesi, hayatlarındaki değişikliklere rağmen daima birbirlerine destek olurlar. Yeni bölümler 9 Ocak 2025'te yayınlanacak.

XO, Kitty: 2. Sezon

Kitty, Seul'e dönerek tantanadan uzak bir sömestir planlasa da yeni yüzler, sorunlu aşklar ve aile sırları nedeniyle planları suya düşer. Yeni sezon 16 Ocak 2025'te izleyiciyle buluşacak.

Mo: 2. Sezon

Mo, ailesine geri dönmeye çalışırken sığınma sorunları ve ek işlerle mücadele eder. Maria ile olan ilişkisi ise asi bir rakip tarafından tehdit edilmektedir. Yeni sezon 30 Ocak 2025'te yayınlanacak.

The Recruit: 2. Sezon

Bir casus, CIA'i tehdit ederken Owen bu tehlikeli vakayı çözmek için kendini Seul’de bulur. Yeni sezon 30 Ocak 2025'te geliyor.

Yeni gelecek olan Netflix filmleri:

Back in Action

Cameron Diaz ve Jamie Foxx, eski CIA ajanları Emily ve Matt'i canlandırıyor. Kimlikleri ifşa edilince casusluk dünyasına geri dönmek zorunda kalırlar. Film 17 Ocak 2025'te yayınlanacak.

Aşk Dümeni

Borç içindeki iki erkek kardeş, varlıklı bir kadın vârisini dolandırmak için plan yapar ancak aşk devreye girince planları bozulur. Film 1 Ocak 2025'te yayınlanacak.

Cunk on Life

Belgeselci Philomena Cunk, hayatın anlamını ararken filozofları ve akademisyenleri şaşkına çeviriyor. Film 2 Ocak 2025'te izleyiciyle buluşacak.

Bunları kaçırmayın:

Gabriel Iglesias:

Legend of Fluffy Gabriel "Fluffy" Iglesias, stand-up gösterisinde hayatın zorluklarına komik bir bakış sunuyor. Gösteri 7 Ocak 2025'te yayınlanacak.

Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever

The Man Who Wants to Live Forever Chris Smith'in belgeseli, yaşlanmayı durdurmaya çalışan Bryan Johnson'ın kullandığı tartışmalı sağlık uygulamalarına ve bu yolculuğun etkilerine derinlemesine bir bakış sunuyor. Belgesel 1 Ocak 2025'te geliyor.

Wallace ve Gromit:

Kinçi Kuş Wallace'ın icadı kontrolden çıkınca Gromit, sahibini kurtarmak için harekete geçer. Film 3 Ocak 2025'te yayınlanacak.

Sakamoto Days:

Bir zamanların en iyi tetikçisi olan Taro Sakamoto, ailesini korumak için savaşmak zorunda kalır. Anime serisi 11 Ocak 2025'te başlayacak ve her hafta yeni bir bölüm eklenecek.