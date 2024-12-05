Wednesday dizisinin 2. sezonunun çıkış tarihi nihayet belli oldu. Yeni sezonda sürpriz isimler yer alacak.

Netflix'in sevilen dizisi Wednesday’in merakla beklenen 2. sezonunun yayın tarihi sonunda belli oldu.

İlk sezonuyla büyük ilgi gören dizi, 2025 yılına damgasını vuracak gibi görünüyor. Yeni sezonda yer alacak isimler de büyük bir merak konusu oldu.

Wednesday'in yeni sezonuyla ekranlara dönmesi bekleniyor

Wednesday, 2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış ve Netflix’in en çok izlenen İngilizce dizileri arasında yerini almıştı. Mayıs ayında çekimlerine başlanan yeni sezon, geçtiğimiz hafta tamamlandı.

Dizinin 2. sezonunun tam yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yapılan paylaşımlara göre Wednesday 2. sezonunun 2025 yazında izleyicilerle buluşması bekleniyor. Yeni sezonda, Jenna Ortega'nın başrolünde olduğu Wednesday Addams karakterinin yanı sıra Lady Gaga, Noah Taylor, Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton, Joanna Lumley, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, Christopher Lloyd ve Thandwie Newton gibi ünlü isimler yer alacak.