2014 yılında Facebook tarafından satın alınan Oculus'un Quest için geliştirdiği 'el izleme' teknolojisi beta sürecinden çıkmaya hazırlanıyor. Özelliği destekleyen ilk içerikler, bu ayın sonundan itibaren Quest için yayınlanmaya başlayacak.

Facebook bünyesinde bulunan sanal gerçeklik teknoloji şirketi Oculus, Quest’te bir süredir beta aşamasında olan el izleme sistemini beta sürecinden çıkararak VR başlığın resmi bir özelliği hâline getiriyor. Birkaç yıldır deneysel olarak yalnızca Oculus menüsü ve birkaç yerleşik uygulamada kullanılabilen el izleme seçenekleri, bu ayın sonundan itibaren üçüncü taraf oyunlarda ve uygulamalarda görünecek.

İlk etapta bu özelliğe kavuşacak VR ürünleri şu şekilde olacak: Waltz of the Wizard, Elixir ve The Curious Tale of the Stolen Pets. Bunlara ek olarak animasyon VR filmleri Gloomy Eyes ve The Line da 28 Mayıs’ta ilk kez el izleme sistemiyle lanse edilecek. Bu noktada geliştiriciler, bu özelliğe sahip projelerini o tarihten itibaren sunmaya başlayabilir, bu nedenle önümüzdeki aylarda el izleme sistemini destekleyen daha fazla uygulama görebiliriz.

El izleme sistemi, Quest’i rakiplerinden ayıran önemli bir özellik olacak:

Oculus Quest, ilk kez geçtiğimiz yıl mayıs ayında piyasaya sürülmüştü. O günden bu yana çok yönlü ve daha işlevsel bir hâle gelen cihaz, el izleme sistemiyle birlikte kendini Oculus Rift S de dâhil olmak piyasadaki pek çok rakibinden ayıran ekstra bir özellik kazanmış olacak. Bu noktada Oculus Rift S’nin de gelecekte bu özelliği alabileceğini unutmamak gerekiyor.

Facebook’un sahibi olduğu Oculus, özellikle geçtiğimiz çeyrekte popüler VR oyunu Half-Life: Alyx’in piyasaya sürülmesiyle birlikte satışlarında büyük bir artış gördü. Öyle ki şirket, 2019’daki tanıtımdan bu yana 100 milyon dolarlık Quest içeriği sattığını bile söylüyor.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz eylül ayında yaptığı bir açıklamada Oculus’un Quest uygulamalarında 20 milyon dolar; masaüstü tabanlı Rift, Go ve Gear VR platformlarında 80 milyon dolar olmak üzere tüm platformlarda 100 milyon dolarlık satış yaptığını söylemişti.