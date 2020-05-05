Facebook, 2. Nesil Oculus Quest VR Üzerinde Çalışıyor

2014 yılında Oculus şirketini satın alan sosyal medya devi Facebook'un 2. nesil Quest VR sanal gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İddiaların kaynağı olan Bloomberg haberi, aynı zamanda yeni nesil ürünün özelliklerinden de bahsediyor.

2014 yılında sanal gerçeklik teknoloji şirketi Oculus’u satın alan Facebook, bir süredir Oculus Quest adı verilen sanal gerçeklik gözlükleri üzerinde çalışıyordu. Şimdiyse Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir haber; şirketin Oculus Quest’in ikinci neslini geliştirdiğini, bu ürünün daha küçük, daha hafif ve orijinalinden daha yüksek bir yenileme hızına sahip olduğunu söylüyor.

Bloomberg, Quest’in devamı niteliğinde olacak birden fazla sanal gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışıldığını söylese de hâlihazırda devam eden koronavirüs salgını nedeniyle üretimin biraz gecikeceğini belirtiyor. 399 dolar başlangıç fiyatıyla 'hepsi bir arada VR' konseptiyle satışa sunulan ilk Oculus Quest; bilgisayar, kablo veya ek bir donanıma ihtiyaç duymadan çalışabilmesiyle kullanıcıların beğenisini kazanmayı başarmıştı.

İkinci nesil Oculus Quest, daha gelişmiş donanım özellikleri sunacak:

Öte yandan yeni ürünlere gelecek olursak Bloomberg’e göre Facebook, Oculus Quest’in ardılı niteliğinde olacak yeni ürünlerin nihai tasarımına henüz net olarak karar vermedi. Bu noktada şirketin dikkate aldığı en önemli noktaysa uzun süre kullanıma imkân veren artırılmış konforlu bir tasarım zira birinci nesil Quest, uzun süre kullanımda rahat olmadığı yönünde eleştirilere maruz kalmıştı.

Bloomberg haberinde ayrıca ekran yenileme hızlarının da 90 Hz, hatta 120 Hz’e kadar çıkabileceğinden de bahsediliyor. Yine orijinal modelin en büyük eksikliklerinden biri, muadillerine kıyasla daha düşük donanım özellikleri sunmasıydı. Bu hamleyle birlikte şirket, birinci nesil üründe düştüğü hataya tekrardan düşmek istemiyor olabilir.

Tüm bunlara ek olarak şirketin gelişmiş kontrol cihazları üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Bu noktada yeni kontrol cihazlarınınsa Quest’in hem mevcut modeliyle hem de yeni modelleriyle uyumlu olması bekleniyor. Ayrıca yeni ürünlerde kafa bantları için daha elastik malzeme gibi Quest’in genel tasarımına da değişikliklerin gelebileceğinden söz ediliyor.

Bloomberg haberine göre sosyal medya devi, ikinci nesil Quest’i esasında bu yıl sonunda düzenlenecek Oculus Connect konferansıyla birlikte tanıtacaktı ancak salgın nedeniyle şirketin planları 2021 yılına ertelendi. Buradan yola çıkarak sürecin nasıl kontrol edileceğini ve ikinci nesil Quest’i ne zaman göreceğimizi öğrenmek için biraz daha beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz.