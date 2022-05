ODTÜ İşletme Topluluğu tarafından düzenlenen ve Ankara'nın en büyük öğrenci festivallerinden biri olan CheersFest, birbirinden keyifli konserlerle bu sene 13 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Yaza adım adım yaklaşırken ve üniversitelerde eğlence dolu etkinliklerin sayısı artarken, Ankara'nın en büyük öğrenci festivallerinden biri olan CheersFest için de geri sayım başladı. 27 senedir düzenlenen ve her sene Türkiye'nin dört bir yanından öğrencileri ağırlayan CheersFest, ODTÜ Vişnelik Tesisleri'nde 13 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Konserlerin yanında birbirinden eğlenceli workshoplar ve stantlarla öğrencilere eğlenceli anlar yaşatacak olan CheersFest, pandemi sebebiyle ara verilen iki yılın ardından geri dönüyor.

Konserler, etkinlikler ve daha fazlası

Türkiye'nin her yerinden tüm üniversitelerden öğrencilerin katılabileceği etkinlikte bu sene Can Bonomo, Motive, Güneş ve Berkcan Demir sahne alacak. Festival sonrası ise dileyen öğrenciler after party için The Q'da buluşacak.

Siz de bu eğlence dolu etkinlikte yer almak ve senenin stresini Ankara'nın en büyük öğrenci festivallerinden birinde atmak isterseniz buraya tıklayarak etkinliğin biletlerine ulaşabilirsiniz.