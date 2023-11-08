Avrupa Uzay Ajansı, geçtiğimiz aylarda fırlattığı Öklid isimli uzay teleskobundan gelen ilk renkli görüntüleri paylaştı. Yetkililer, uzay fotoğraflarında ilk kez bu denli ayrıntı seviyesine ulaşıldığını söylüyorlar.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), geçtiğimiz temmuz ayında Euclid (Öklid) ismini verdiği uzay teleskobunu SpaceX aracılığıyla uzaya göndermişti. Bir süre önce çalışmalara başlayan teleskop, şimdiyse büyük bir işe imza attı. ESA, Öklid'den gelen ilk tam renkli görüntüleri paylaştı.

ESA, konuyla ilgili açıklamalarında oldukça iddialı bir çıkış yaptı. Geçmişte hiçbir uzay teleskobunun bu kadar geniş bir alanda bu kadar net görüntülere ulaşamadığını söyleyen yetkililer, ilk kez evrenin bu kadar uzak noktalarına ulaşıldığını belirttiler. Eğer Öklid'in başarılı çalışmaları devam ederse evrenin en geniş kapsamlı 3 boyutlu haritasının hazırlanması mümkün olacak.

İşte Öklid'den gelen görüntüler:

Yukarıdaki görüntü, Perseus olarak da bilinen "Kahraman Kümesi"nin detaylı bir görüntüsünü sunuyor. Görselin ön planında 1.000 adet gökada, arka planında ise 100 binden fazla gökada bulunuyor. ESA, bu görüntünün devrim niteliğinde olduğunu çünkü daha önce böyle bir detay seviyesine ulaşılamadığını açıkladı. Şunu da belirtmekte fayda var; Dünya'dan 240 milyon ışık yılı uzakta bulunan Perseus, bilinen evrenin en büyük oluşumlarından bir tanesi.

İlk kez 1895 yılında keşfedilen "IC 342" isimli sarmal galaksi de Öklid'in görüntülediği yerler arasında bulunuyor. Bu sarmak galaksinin Dünya'ya olan uzaklığının 10,7 milyon ışık yılı olduğunu belirtelim.

Gezegenimizden 1,6 milyon ışık yılı uzakta olan "NGC 6822" isimli galaksi, uzay bilimciler için kritik önem arz ediyor. Zira bu galaksi, düzensiz bir yapıya sahip ve bizim de içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi'nin temellerinin anlaşılmasına yardımcı olacak.

Yukarıdaki görselde ise "NGC 6397" isimli küresel yıldız kümesini görüyorsunuz. Bu yıldız kümesi, bizden sadece 7.800 ışık yılı uzakta ve en yakın yıldız kümelerinden bir tanesi. Burada yüz binlerce yıldızın bulunduğundan bahseden ESA, Öklid'den başka hiçbir teleskobun NGC 6397'nin tamamını gözlemleyemeyeceğini ifade etti.

Dünya'dan 1.500 ışık yılı uzakta bulunan "Atbaşı Bulutsusu" bilinen evrenin en etkileyici yapılarından bir tanesi. Öklid'in çektiği fotoğraf, bulutsudaki kahverengi cüceler ile bebek yıldızları gözler önüne seriyor. ESA uzmanlarına göre Öklid'in çektiği fotoğraf, Jüpiter kadar kütlesi olan ancak daha önce tespit edilmemiş gezegenlerin bulunmasını sağlayacak.

6 yıl boyunca kesintisiz bir biçimde kullanılması planlanan Öklid, bu hâliyle bir tam olarak çalışmıyor. ESA'ya göre teleskop, henüz son ince ayarların yapıldığı aşamada ve 2024 yılı itibarıyla tam manasıyla çalışacak. Araştırmacılar, Öklid'den elde ettikleri bilgiler ışığında evrenin doğasını anlayıp, karanlık madde ile karanlık enerji hakkında detaylı bilgi sahibi olacaklar.

Öklid'den ilk görüntülerin yüksek çözünürlüklü versiyonlarına buradan ulaşabilirsiniz.