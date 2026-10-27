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Apple, Siri AI'a Türkçe Desteği Ekleneceğini Açıkladı: Peki Ne Zaman?

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Apple, ülkemizdeki kullanıcıları sevindirecek duyuru yaptı ve Siri AI'a Türkçe geleceğini açıkladı. Tarihi konusunda da bilgi verildi.

Apple, Siri AI'a Türkçe Desteği Ekleneceğini Açıkladı: Peki Ne Zaman?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, eylül ayında yayımladığı iOS 27 güncellemesiyle kullanıcıların büyük heyecanla beklediği yeni yapay zekâ destekli geliştirilmiş Siri AI’y rersmen kullanıma sunmuştu. Ancak yeni Siri, ilk başta sadece İngilizce olarak gelmişti. 26 Ekim’de yayımlanan iOS 27.2 sürümüyle ise Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca olmak üzere beş yeni dil eklenmişti.

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Ülkemiz de dahil dünyanın dört bir yanından farklı dil kullanan kullanıcılar, Apple’ın ne zaman bu dilleri daha da artıracağını merak ediyordu. Firma, dün bu konuda da bir açıklama yaptı ve Siri AI’a yakında eklenecek yeni dilleri açıkladı. Duyuru, ülkemizdeki kullanıcıları sevindirecek cinsten.

İçerikten Görseller

Apple, Siri AI'a Türkçe Desteği Ekleneceğini Açıkladı: Peki Ne Zaman?
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Yıl sonuna kadar Türkçe eklenecek

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Apple, yaptığı açıklamayla Siri AI’a yıl bitmeden dört yeni dil desteği daha ekleneceğini ifade etti. Bu diller geleneksel Çince, Norveççe, Vietnamca ve doğrudan bizi ilgilendiren Türkçe olarak sıralandı. Yani yıl sonuna kadar yapay zekâ destekli Siri AI’a Türkçe eklendiğini göreceğiz. Bu çok sevindirici bir haber. Tahminde bulunacak olursak aralıkta gelmesi beklenen iOS 27.3 ile Türkçe desteğinin eklendiğini görebiliriz.

Apple’ın iOS 27.2 güncellemesinde eklediği dillerle birlikte Siri AI, şu anda toplamda 6 dilde kullanılıyor. Türkçenin de dahil olduğu 4 dil daha eklendiğinde ise yıl sonuna kadar toplamda 10 dilde kullanıma sunulmuş olacak.

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