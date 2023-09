Okula yeni bir başlangıç yaparken ihtiyaçlarınızı unutmamanız için size yardımcı olmaktayız. İlk günün heyecanını tam anlamıyla yaşamanız için gereken pek çok ürünü derledik. İşte okulun ilk günü için hazırlıklarınızı eksiksiz tamamlamanızı sağlayacak öneri listesi…

Okula başlama heyecanı, hem öğrenciler hem de aileler için benzersiz bir dönemi ifade eder. Bu yeni döneme girmek, öğrenciler için yeni bir maceraya adım atmak anlamına gelirken, aileler için de çocuklarının ihtiyaçlarına uygun ekipmanlarla donatılmış olmasının önemini vurgular.

Bir öğrencinin okul hayatına başlarken ihtiyaç duyduğu ürünler, onun eğitimine destek olmak için oldukça önemlidir. Biz de bu düşünceyle, yeni eğitim öğretim dönemine başlayacak öğrenciler için en uygun ürün önerilerini bir araya getirdik.

Ürünleri seçerken her ürün için uygun fiyatlısından yüksek performanslısına her cebe uygun seçimler yapmaya çalıştık. Umarız eksiklerinizi gidermek için faydalı bir liste olur, iyi alışverişler ve şimdiden başarılar!

Dizüstü bilgisayarlar

Lenovo Ideapad 3, 11.6 inç ekranıyla hem kompakt hem de performanslı bir deneyim sunar. Chrome OS'un hızıyla birleşen bu model, bütçe dostu fiyatıyla iddialı bir fiyat-performans oranına sahip. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Asus X515EA-BQ2293W, 15.6 inç geniş ekranıyla öğrencilerin ve eğitmenlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Sunum hazırlamaktan ders notlarına kadar, bu bilgisayar eğitimde mükemmeliyeti hedefleyenler için ideal bir araçtır. Asus'un sağlam yapısı sayesinde, uzun ders saatleri boyunca güvenilir bir performans sunar. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Huawei MateBook D14, 14 inç ekranıyla öğrencilerin ders notlarını, videolarını ve projelerini net bir şekilde görmelerini sağlar. Her dersi, sunumu ve ödevi kusursuz bir şekilde tamamlamak isteyen öğrenciler için ideal bir yardımcıdır. Hafif tasarımıyla çantanızda kolayca taşıyabileceğiniz MateBook D14, uzun pil ömrü ile dersler arası şarj derdinden sizi kurtarır. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

HP Victus 16-R0020NT, 16 inç'lik geniş ekranıyla öğrencilere ders materyallerini en ince detayına kadar keskin bir şekilde sunar. İster bir araştırma makalesi yazın, ister karmaşık bir grafik tasarımı oluşturun; bu bilgisayar, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu her türlü görev için mükemmel bir destekçidir. Bunun yanında oyun oynamak isteyenleri de fazlasıyla mutlu edecektir. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, sadece oyunlar için değil, aynı zamanda öğrenci projeleri için de mükemmel bir performans sunar. Güçlü grafik kartı ve hızlı işlemcisi sayesinde, grafik tasarımından video düzenlemeye kadar birçok görevi kolaylıkla halleder. Aynı zamanda, uzun okul günlerinde veya ders çalışma saatlerinde sürekli yüksek performanslı bir deneyim sunarak öğrencilerin en iyi arkadaşı haline gelir. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Tabletler

Samsung Galaxy Tab A7 Lite, 32 GB hafızasıyla öğrencilere ders notlarını, e-kitapları ve eğitim materyallerini saklama olanağı sunar. Hafif ve taşınabilir yapısı sayesinde okulda, kütüphanede veya evde rahatça kullanabileceğiniz bir araçtır. Canlı ekranı, interaktif eğitim uygulamaları ve videolarla öğrenmeyi daha da ilginç hâline getirerek öğrencilere eğitimde yeni bir boyut kazandırır. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Honor Pad X9, Dolby Atmos destekli hoparlörleriyle öğrencilere ders videolarını ve eğitim içeriklerini sadece görsel değil, aynı zamanda ses kalitesiyle de üst düzeyde sunar. İnce metalik tasarımı, sadece estetik bir görünüm sunmakla kalmaz, aynı zamanda dayanıklılıkla hafifliği bir araya getirir, bu da onu hareket halindeki öğrenciler için ideal kılar. Ayrıca, özelleştirilmiş eğitim uygulamaları ve çoklu pencere özelliği sayesinde, birden fazla görevi aynı anda yürütme yeteneği öğrencilere eşsiz bir verimlilik kazandırır. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Apple iPad 9. Nesil, A13 Bionic çip ile sınıf içi ve dışı tüm öğrenci aktiviteleri için hızlı ve akıcı bir deneyim sunar. Apple Pencil desteği, not almadan çizimlere kadar geniş bir yaratıcılık yelpazesi açar, böylece öğrenciler fikirlerini doğrudan ekrana kolayca aktarabilirler. 64 GB hafıza, e-kitaplardan projelere ve sunumlara kadar tüm önemli dokümanların güvende olmasını sağlar, aynı zamanda Retina ekran, materyalleri canlı ve net bir şekilde göstererek öğrenme deneyimini zenginleştirir. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Apple iPad Air 5. Nesil, 10.9 inç Liquid Retina ekranıyla öğrencilere kristal netlikte görseller sunar, bu sayede grafiklerden video derslere kadar her içerik zengin bir detayla öne çıkar. iPadOS'un sunduğu güçlü özelliklerle, çoklu görevler ve sürükleyici uygulamalar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. USB-C bağlantı noktası sayesinde hızlı veri aktarımı ve şarj olanağı sunan bu model, 64GB depolama kapasitesiyle projelerinizi, notlarınızı ve sunumlarınızı rahatça saklamanızı sağlar. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Çocuklar için akıllı saatler

Avis Smart Q19 Lbs Konumlu Akıllı Çocuk Takip Saati, ebeveynlere çocuklarının nerede olduğunu anında öğrenme olanağı sunarak, aklınızdaki güvenlik endişelerini minimuma indirir. Çocuğunuz okulda, parkta ya da arkadaşlarının yanındayken bile gerçek zamanlı konum bilgisi sağlar. Ayrıca, ergonomik tasarımı ve çocuk dostu arayüzüyle çocuklarınızın zevkle kullanabileceği bir aksesuar olur. Güven içinde özgürlüğün tadını çıkarırken, siz de onların her adımını kolayca takip edebilirsiniz. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Uz Akıllı Çocuk Saati, GPS konum takibiyle çocuğunuzun her an nerede olduğunu doğru ve hızlı bir şekilde öğrenmenizi sağlar. Ancak bu sadece başlangıcı; entegre görüntülü konuşma özelliği sayesinde, çocuğunuzla her an yüz yüze iletişim kurabilir, onun güvende olduğundan emin olabilirsiniz. Saatin çocuk dostu arayüzü, onların rahatça kullanmasına olanak tanırken, dayanıklı yapısı da aktif yaşantılarına ayak uydurur. Artık çocuğunuzun özgürce keşif yaparken sizin de içinizin rahat olmasını sağlayan bir teknolojiye sahipsiniz. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

General Mobile Buddy Akıllı Çocuk Saati, modern ebeveynler için tasarlanmış bir güvenlik ve iletişim aracıdır. Gelişmiş konum takibi özelliği ile çocuğunuzun nerede olduğunu anında öğrenebilir, içiniz rahat bir şekilde onun dünyayı keşfetmesine izin verebilirsiniz. Dahili görüntülü ve sesli arama fonksiyonları, sizinle çocuğunuz arasında sürekli bir iletişim köprüsü kurar. Saatin kullanıcı dostu arayüzü ve dayanıklı yapısı, çocuklarınızın hem günlük maceralarında hem de özel anlarında yanında olmasını sağlar. General Mobile Buddy, aile bağlarınızı güçlendirirken, güvenliği de ön planda tutar. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

TCL MT42 Akıllı Çocuk Saati, çocuğunuzun güvenliğini ve ebeveynlerin iç rahatlığını öncelikli kılarak tasarlanmıştır. Gerçek zamanlı konum bilgisi ile çocuğunuzun nerede olduğunu sürekli bilirken, entegre sesli arama özelliği sayesinde onunla anında iletişim kurabilirsiniz. Dayanıklı yapısı, çocukların enerjik yaşantısına kolayca uyum sağlarken, kullanıcı dostu arayüzü, çocukların bağımsız bir şekilde saati kullanmalarına olanak tanır. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Çantalar

Uygun fiyata yüksek kalite sunacak klasik bir sırt çantasına ihtiyaç duyuyorsanız, HP'nin bu modelini değerlendirebilirsiniz. Suya dayanıklı ve kaliteli malzemesi ile sade ve şık tasarımıyla gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz çantayı satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Geniş ve bölmeli iç tasarımı sayesinde tüm eşyalarınız için rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çanta arıyorsanız su geçirmez, terletmez sırt kumaşına sahip ve tüm eşyalarınız için özel bölmeler sunan bu çantayı buraya tıklayarak inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

Biraz daha bütçe ayırıp daha donanımlı ve uzun yıllar kullanabileceğiniz bir çanta almak isterseniz, USB ve kulaklık girişleri olan, çok sayıda iç bölmesiyle rahatça kullanabileceğiniz, yüksek malzeme kalitesine sahip bu çantayı buraya tıklayarak inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

Çalışma masaları

Bofigo'nun 60x120 cm ölçülerindeki 2 raflı çalışma masası, öğrenciler için mükemmel bir çalışma alanı sunar. Geniş masa yüzeyi, kitaplarınızdan bilgisayara kadar tüm çalışma malzemelerinize kolayca sığarken, iki ayrı raf, ders materyallerinizi ve kişisel eşyalarınızı düzenli bir şekilde saklama imkanı tanır. Modern tasarımı ve fonksiyonelliğiyle, öğrenme ve yaratıcılık için ilham veren bir ortam oluşturmanıza yardımcı olur. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ceramical 60 x 160 cm çalışma masası, geniş yüzeyi ile öğrencilere ödevlerini, projelerini ve ders çalışmalarını rahatça gerçekleştirebilecekleri geniş bir alan sunar. Estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren tasarımı, her türlü çalışma odası veya öğrenci odasına kolayca uyum sağlar. Minimalist çizgileri sayesinde, uzun yıllar boyunca size eşlik edecek bir çalışma arkadaşı olmaya aday. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Nesse Oyuncu Masası, gerçek bir oyun deneyimi arayışındaki kullanıcılara adanmıştır. 120 x 60 cm ölçülerinde geniş bir masa yüzeyine sahip olan bu masada, çift katlı masa tablasıyla ekstra depolama ve kullanım alanı sunulmaktadır. Oyun sırasında en önemli eşyalarınızı rahatça yerleştirebilmek için bardaklık, kulaklık alanı, klavye yeri gibi özel tasarım detaylarına sahipken; kablo kanalı ile kablolarınızı düzenli tutabilir, kasa havalandırma gözenekleri sayesinde de bilgisayarınızın maksimum performansını koruyabilirsiniz. Yüksekliği 85 cm olan masa, 12 cm'lik raf aralığı ile ekstra ekipmanlarınız ve oyun aksesuarlarınız için mükemmel bir yer sağlar. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Rani HA115, hem öğrencilere hem de profesyonel ofis çalışanlarına mükemmel bir çalışma alanı sunar. Çekmeceli ve kitaplıklı tasarımı sayesinde tüm ders ve iş materyallerinizi düzenli bir şekilde saklayabilir, hızla erişebilirsiniz. Geniş masa yüzeyi, bilgisayarınızdan not defterlerinize kadar tüm eşyalarınız için yeterli alan sunarken, ergonomik tasarımı sayesinde saatlerce rahat bir çalışma deneyimi yaşamanıza olanak tanır. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Çalışma sandalyeleri

Arji Çalışma Sandalyesi, modern ofislerin ve çalışma alanlarının ihtiyaçlarına tam yanıt veriyor. 360 derece döner hareketi sayesinde maksimum hareket özgürlüğü sunar. 50mm çapında tekerlekleri, hem yumuşak hem de sert zeminlerde kolay hareket etmenizi sağlar ve her bir tekerlek de 360 derece dönme kapasitesine sahiptir. Ayak ve sırt bölgesinde kullanılan dayanıklı plastik materyal, sandalyeye uzun ömürlülük kazandırırken, ayarlanabilir başlık ile konforunuzu kişiselleştirebilirsiniz. 'Air file' kumaşı sayesinde, vücudunuz sürekli hava alır, bu da uzun çalışma saatlerinde bile rahat etmenizi sağlar. Arji Çalışma Sandalyesi, fonksiyonelliği ve konforu estetik bir tasarımla buluşturuyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Seduna Blade Mood Fab Oyuncu Koltuğu, oyuncular için estetik ve fonksiyonelliği mükemmel bir şekilde buluşturuyor. Uzun Ar-Ge çalışmalarının ürünü olan bu koltuk, sadece performans değil, aynı zamanda stil konusunda da sizi tatmin eder. Metal konstrüksiyon iskeleti ve poliüretan sünger yapısı, size uzun yıllar dayanıklılık garantisi sunarken, kaplama yüzeylerdeki yumuşak süngerler ekstra konfor sağlar. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Xdrive 15'li Profesyonel Oyuncu Koltuğu, en üst seviye oyun deneyimi için tasarlandı. Uzun oyun seansları sırasında bile sizi destekleyen ergonomik yapısı, vücudunuzun doğal eğrilerine mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Oyun sektöründe uzun süren araştırmalar ve deneyimlere dayanarak, optimum performans ve konfor için özel olarak üretildi. Güçlü iskelet yapısı ve kaliteli döşemesi ile uzun yıllar boyunca dayanıklılığı garantiler. Detaylarda gizli olan özellikleri ile sizi şaşırtacak; özel ayarlanabilir özellikleri sayesinde kişisel konforunuzu zirveye taşıyabilirsiniz. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Klavye - Mouse setleri

Logitech MK220 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti, masaüstü deneyiminizi kablosuz özgürlükle birleştiriyor! Ultra ince tasarımıyla, minimalizmi benimseyenler için ideal bir seçim olan bu set, size rahat bir yazım ve tıklama deneyimi sunuyor. Logitech'in güvendiği kablosuz teknoloji, kesintisiz ve güvenilir bir bağlantı garantisi verirken, karmaşık kablo yığınlarından kurtulmanızı sağlıyor. Hem klavye hem de mouse, enerji verimliliği sayesinde uzun pil ömrü sunar. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Logitech MK295 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti, gelişmiş kablosuz teknolojisiyle masaüstü deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. Sessiz tuş vuruşları ve tıklamalarıyla, çalışma ortamınızda gürültüyü en aza indiren bu set, verimliliğinizi artırır. Dayanıklı yapısı ve şık tasarımı ile her masaüstünde yer bulan MK295, enerji verimliliği sayesinde sizi pil değişimi derdinden kurtarır. Logitech'in kalitesiyle üretilen bu kablosuz klavye ve mouse seti, hem iş hem de oyun için kesintisiz ve güvenilir bir deneyim sunar. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Logitech MK345 Kablosuz Türkçe Klavye ve Mouse Seti, konfor ve teknolojiyi bir araya getiren benzersiz bir kombinasyon sunar. Geniş bilek destekli klavye tasarımı, uzun çalışma saatlerinde bile rahat bir kullanım deneyimi sağlar. Mouse'un ergonomik yapısı, elinizin doğal şekliyle uyum içinde olup tüm görevlerinizi kolaylıkla tamamlamanıza olanak tanır. Kablosuz teknolojisi ile masaüstü karmaşasını ortadan kaldırırken, Türkçe karakter desteği sayesinde yazımızda hiçbir eksiklik yaşamazsınız. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mekanik hissiyatı ile GK30 klavye, hızlı tepki süresi ve dayanıklı tuş yapısıyla dikkat çekerken, RGB aydınlatma seçenekleriyle oyun deneyiminizi renklendirir. Mouse'un yüksek DPI ayarlanabilirliği, her türlü oyun senaryosunda sizi en doğru hedeflere yönlendirir. Türkçe karakter desteği sayesinde, oyun içi iletişimden günlük yazım ihtiyaçlarınıza kadar her alanda tam performans alabilirsiniz. MSI'nın üstün teknolojisiyle hazırlanan bu set, oyun severlere profesyonel bir deneyim vaat ediyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Taşınabilir bellekler

Kompakt tasarımı sayesinde yanınızda rahatça taşıyabileceğiniz bu USB bellek, 32 GB geniş kapasitesiyle tüm belgeleriniz, fotoğraflarınız ve videolarınız için bolca alan sunar. Kingston'un kalitesiyle üretilen bu bellek, yüksek hızda veri transferi ve dayanıklılığıyla dikkat çeker. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sandisk Cruzer Blade 32 GB USB Bellek, kompakt yapısıyla büyük veri depolama kapasitesi sunar. 32 GB geniş depolama alanı sayesinde fotoğraflarınızı, videolarınızı ve önemli belgelerinizi rahatça saklayabilir ve yanınızda taşıyabilirsiniz. Hafif ve şık tasarımı ile cebinize veya çantanıza kolayca sığar. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kingston'un belleğiyle 64GB geniş depolama alanıyla, büyük dosyalarınızı, videolarınızı ve projelerinizi güvende tutarken, USB 3.2 Gen 1 teknolojisi sayesinde ultra hızlı veri transfer hızlarına erişebilirsiniz. Klasik USB sürümlerine göre çok daha hızlı veri aktarımı sunan bu bellek, zaman kazanmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı sağlar. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

SanDisk Ultra Dual Drive Type-C 128GB USB Bellek, hem geleneksel USB bağlantıları hem de yeni nesil Type-C portları için mükemmel bir çözüm sunar! Bu çift taraflı sürücü ile 128GB geniş depolama kapasitesine sahip olabilir, dosyalarınızı, medya içeriklerinizi ve diğer verilerinizi kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Termoslar

Daphnela'nın 500ML kapasiteli, LED Sıcaklık Göstergeli Akıllı Vakumlu Yalıtımlı Termosu, sıcak veya soğuk içeceklerinizi ideal sıcaklıkta tutmanın yanı sıra içeriğin sıcaklığını gösteren bir LED ekrana sahip. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Stanley, klasik tasarımını modern teknolojiyle birleştirerek Trigger-Action Termos Bardak'ı sizlerle buluşturuyor. 0,59 Lt kapasitesiyle ideal bir boyuta sahip bu termos bardak, özellikle hareket halindeyken sıcak ya da soğuk içeceklerinizi taze tutmak için mükemmeldir. Özgün 'Trigger-Action' dizaynı sayesinde tek elle kolayca kullanım olanağı sağlar, böylece diğer eliniz serbest kalır. Stanley'in yıllardır güvendiği yalıtım teknolojisiyle içeceğiniz, saatler boyunca ilk sıcaklığında kalır. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Stanley, yüksek performanslı termos teknolojisini modern ve fonksiyonel bir tasarımla buluşturarak The IceFlow™ Flip Straw Termos'u sunuyor. 0.89L kapasitesi, tüm gün süren maceralarınız için ideal bir miktarı yanınızda taşımanıza imkan tanır. Özgün Flip Straw dizaynı sayesinde, tek elle rahatça içme olanağı sunar, böylece hareket halindeyken bile kolayca içeceklerinizi tüketebilirsiniz. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

