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OLED ve Dokunmatik Ekranlı MacBook'un Ne Zaman Geleceği ve Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

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OLED ekranlı dokunmatik MacBook Ultra modelinin ne zaman piyasaya sürüleceğine ve ekran boyutlarına dair bilgiler geldi.

OLED ve Dokunmatik Ekranlı MacBook'un Ne Zaman Geleceği ve Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, uzun yıllardır OLED panele sahip dokunmatik özellikli MacBook modeli geliştiriyordu. Cihazın çıkış tarihi ise hâlâ belli değildi. Çoğu söylenti bu yıl geleceğini söylemişti. Şimdi ise araştırma firması Omdia’dan OLED ekranlı MacBook ile ilgili bilgiler geldi.

Omdia’nın aktardığına göre Apple, Macbook Ultra ismini vereceği OLED ve dokunmatik MacBook modeli için Samsung’dan ekran tedariğine temmuz ayı gibi başlayacak. Ayrıca raporda cihazın piyasaya ne zaman sürüleceği ve ekran boyutlarına da yer verilmiş.

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OLED ve Dokunmatik Ekranlı MacBook'un Ne Zaman Geleceği ve Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı
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Eylülde tanıtılabilir ve daha büyük ekranlarla gelebilir

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Sızıntıya göre Apple, MacBook Ultra modelinde 14,3 ve 16,3 inç ekran boyutları kullanacak. Bu da cihazın diğer MacBook’lara kıyasla daha büyük olacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte çerçevelerin inceleceği de aktarılmış.

Çıkış tarihi konusunda ise ilginç bilgiler var. Omdia’ya göre firma, 2026’nın üçüncü çeyreğinde MacBook Ultra’yı tanıtmayı planlıyor. Bu da temmuz, ağustos veya eylülden biri olacak demek. Tahminler, eylül ayında iPhone lansmanıyla birlikte gelebileceği yönünde. Yani iPhoen 18 Pro modelleri ve katlanabilir iPhone ile birlikte eylülde bir de yıllardır beklenen OLED ve dokunmatik ekranlı MacBook Ultra’yı görebiliriz.

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