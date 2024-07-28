Sekiz yıl önce Paris şehir yetkilileri, Seine Nehri'ni tamamen temizleme kararı aldı. Bugün E. coli, enterokok ve diğer mikroorganizmaların tehditlerini ortadan kaldırdıklarını iddia ediyorlar. Peki, bu nasıl mümkün oldu ve gerçekten başarılı olabilecekler mi?

Paris yetkilileri, yıllardır kirli ve kötü kokulu olan Seine Nehri'ni temizleme konusunda büyük bir adım attıklarını ve nihayet bu hayali gerçeğe dönüştürmek üzere olduklarını duyurdular.

Şehir, nehrin suyunu olimpiyat oyunlarına hazırlamak için titizlikle çalıştı ve sonuçlar umut verici görünüyor gibi.

Sekiz yıl önce Paris şehir yetkilileri, Seine Nehri'ni temizleme kararı aldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Seine Nehri'nde yüzüyor.

Bu kararla birlikte nehrin su kalitesini artırmak için bir dizi önlem alındı. Nehrin suyunu temizlemek için yeni arıtma sistemi ve altyapı yatırımları yapıldı.

Yağmur suyu için inşa edilen havza.

Örneğin Gare D’Austerlitz tren istasyonunun altında, katedral büyüklüğünde bir taşkın suyu havzası inşa edildi. Havza, 50.000 metreküp yağmur suyu taşkınını yakalayabilir ve su seviyeleri düştüğünde bu suyu tekrar kanalizasyon sistemine geri pompalayabilir.

İyi de bu önlemler nasıl bu kadar etkili olabiliyor?

Nörobiyolog Dr. Ravi Allada'ya göre Paris'in uyguladığı sistemler, nehrin su kalitesini ciddi anlamda artırdı. Ancak süreç, sadece altyapı yatırımlarıyla sınırlı değil.

Aynı zamanda şehrin çevresindeki haneler ve tekne sahipleri için mali teşvikler ve bilinçlendirme kampanyaları da düzenlendi.

Bu sayede en az 10.000 kırsal hane ve tekne sahibi, tuvalet atıklarını doğrudan nehre boşaltmayı bıraktı ve kanalizasyon sistemine yönlendirdi. Peki ya maliyeti ne kadar oldu dersiniz?

Temizlik operasyonunun toplam maliyeti 1,4 milyar euro (1,5 milyar dolar) oldu. Güneyde inşa edilen süper kanalizasyon hattı bile tek başına 300 milyon euroya mal oldu.

Peki ya sonuç? Bu temizlik gerçekten değer miydi?

Eğer tek amaç yeni bir nehir yüzme alanı oluşturmak olsaydı, muhtemelen cevap hayır olurdu. Ancak projeye farklı bir açıdan bakıldığında, olimpiyatların getirdiği dikkat ve ilgiyi kullanarak normalde ihmal edilebilecek önemli altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek akıllıca bir manevra oldu.

Seine Nehri'nin temizlenmesi, Paris'in sürdürülebilirlik başkenti olarak marka değerini artırmasına da yardımcı oldu. Paris, şehir merkezinde yüzme imkânı sunan tek yer değil.

Zürih, Kopenhag, Stockholm ve Oslo da benzer tesislere sahip. Ancak Paris, dar bir nehirde bu kadar büyük bir projeyi gerçekleştiren tek şehir oldu.

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