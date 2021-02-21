Son yıllarda deepfake gibi teknolojiler ve sesli asistanlar yaygınlaşıyor olsa da dijital bir görüntüye sahip yapay zekalar ile video görüşmeleri yapmamıza hala uzun bir süre var gibi duruyor.

Son yıllarda özellikle sesli asistanları sık sık kullanıyoruz. Amazon Alexa, Siri gibi sesli asistanlara ek olarak pek çok firma da müşteri hizmetlerinde sanal asistanlardan yardım alıyor. Yine de bu durum, sanal asistanların görsel olarak da karşımıza çıkabileceği anlamına gelmiyor.

Günümüzde dijital olarak görebildiğimiz asistanların görüntüsü Tekinsiz Vadi adı verilen durumdan muzdarip. Bu durumu kısaca özetlemek gerekirse insana benzeyen ancak insan olmadığı belli olan bir şey gördüğümüzde yaşadığımız rahatsızlık hissidir.

Yapay zeka avatarlar insanları kandırabilir mi?

Pazarlama alanının önde gelen isimlerinden olan Guy Kawasaki, yakın zamanda Zoom üzerinden gerçekleştirdiği bir röportajda bu konuyla ilgili bir soruyu cevapladı. İki yıl içinde gerçek insanlarla yapay zekaların ayırt edilemeyeceği yönündeki iddiaya cevap veren Kawasaki önemli noktalara değindi.

Bir yapay zekanın insan gözüne normal bir insandan farksız gözükebilmesi için geliştirilmesi gereken beş alan bulunuyor. Bunlar sırasıyla şu alanlar:

İnsana benzer bir suret

İnsansı bir ses

İnsansı duygular

İnsansı hareket

İnsansı sohbet

MoCap olarak da bilinen hareket yakalama teknolojisi sayesinde avatar adı da verilen suretlerin oldukça ilerlediğini biliyoruz. Örneğin Norman Reedus, Keanu Reeves gibi önemli isimleri oyunlarda birebir suretleriyle görebiliyoruz. Hatta bazı ücretsiz uygulamalar bile artık avatar oluşturmaya ve deep fake kullanmaya izin veriyor.

Amazon, Microsoft ve Google gibi firmaların insansı seslere sahip API'ler geliştirdiklerini ve hatta bu API'leri isteyenlerle paylaştıklarını da biliyoruz. Nöral ağlar kullanan bu API'ler zaman içerisinde de kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Ayrıca kişilerin seslerinden örnekler alıp konuşmalar hazırlayabilen yapay zekalar da bulunuyor.

Ses ve suret yeterli değil

İnandırıcı bir yapay zeka yüzü ve sesi, onlara eşlik eden yüz ifadeleri olmadığında pek bir anlam ifade etmiyor. Aslında insan ifadelerini taklit edebilen sistemler bulunsa da bir insanı taklit etmek ile kendi ifadelerini geliştirebilen yapay zekalar oluşturmak hiç de kolay değil. Yine de bu tür hareketler yapabilen yapay zekalar için çalışmalar yapıldığını bilmekte fayda var.

Bulmacanın en karmaşık parçası ise insani sohbetler yapılabilecek bir yapay zeka geliştirmek. Şirketlerin kullandığı otomasyon sohbet botlarını düşündüğümüzde durum daha net ortaya çıkıyor. Bu yapılar belli bir sistem içerisinde diyalog kurabiliyor. Basit sohbetler ise botlar için oldukça zor.

Yani bir Simone filmindeki gibi gerçekçi bir yapay zekayı, Hal 9000 gibi arkamızdan iş çevirecek bir sistemi, hatta Jarvis gibi bir yandan bize yardımcı olurken bir yandan da laf sokuşturacak bir yapay zekayı yakın zamanda görmemiz oldukça zor. Yine de bu alanda her geçen gün daha fazla yatırım yapılıyor, biz de Tekinsiz Vadiye düşmeyen yapay zekalara daha çok yaklaşıyoruz.