Diğer canlıların ölüme insan gibi tepkiler verdiklerini görünce, içinizde tuhaf bir his oluşuyor mu? Şimdi internette bolca konuşulmaya başlayan bir karınca sürüsünün görüntülerini izleyeceksiniz: Ölmüş bir arının etrafını, sanki bir ritüeli gerçekleştirirmiş gibi çiçekle dolduran bir karınca sürüsü...

ABD’nin Minnesota eyaletinde yaşayan Nicole Webinger, bahçesinde ölü bir yaban arısının etrafında biriken çiçek yapraklarını gördüğünü, o ilginç manzaraya biraz yakınlaşınca, yaprakların karıncalar tarafından arının etrafına getirildiklerini gördüğünü söylüyor. Bu anları kamerasına kaydeden Webinger, daha sonra internette yayınlıyor.

Karıncaların sürü halindeyken pek çok gelenekleri yerine getirdiklerini biliyoruz. Normal şartlarda kendilerinden büyük böcekleri avlayan karıncalar, bu böcekleri yuvalarına parçalarına ayırıp taşırlar. Bu kez durum pek de öyle değil, çünkü ölü arının yanına çiçek taşıyorlar gibi görünüyor.

Şaşırtıcı olayın görüntüleri şu şekilde:

Melbourne Üniversitesi'nde görevli olan bilimsel ekoloji uzmanı Mark Elgar, "Bu harika bir video. Önümüzdeki yıl derslerimde kullanmayı düşünüyorum. Karıncaların çiçek yapraklarıyla ölü bir arıyı gömme çabasını izliyoruz. Bu harika bir şey.” diyor. Elgar, insanların bu görüntüleri bir ritüel olarak yorumlayabileceklerini, ancak durumun pek de öyle olmadığını söylüyor. İşler biraz ilginç bir hal almaya başlıyor.

Arılar ve karıncaların aslında bir ortak noktaları var. Her iki canlı türüne mensup bireyler, öldüklerinde “oleik asit” adı verilen bir bileşiği salgılarlar. Arılar karıncalardan farklı olarak ölü bedenleri yuvalarında saklamaz, dışarıya atarlar. Karıncalar ise ölen kardeşlerini organik gübre yığınlarına götürürler.

Elgar, karıncaların bu tepkisini arının ölünce salgıladığı kimyasala bağlıyor, bu kimyasalın salgılanmaması durumunda arının karıncalar tarafından yuvaya götürüleceğini söylüyor. Elgar’a göre eğer karıncaların farklı türlerin ölümleri için benzer ritüelleri olsaydı, bugüne kadar defalarca benzer şeyi görmemiz gerekirdi. Videoda bazı işçi karıncaların arıyı yuvaya sürüklemeye çalıştıkları görülüyor. Bu da herkesin oleik asiti algılamadığını gösteriyor.

Elgar, “Tahminimce bu arı, karıncaların yuvalarının girişi üzerinde duruyor. Etraftaki yaprak fazlalığını, karıncaların taç yaprakları yuvaya taşımasına da bağlayabiliriz. Böylece etraftaki diğer karıncaların yaprakları arıya değil, yuvalarına getirdiklerini anlarız” diyor. Böylece akıllara videoyu çekip yayınlayan Nicole Webinger’in arıyı, karınca yuvasının girişinde gördüğü çiçek yığını üzerine bilinçli olarak bırakma ihtimali de geliyor.

Ne olursa olsun görüntüler son derece ilginç. Her gördüğünüze inanmamak konusunda da önemli bir ders veriyor.