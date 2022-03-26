Omega ve Swatch'ın Yeni Saatleri İzdihama Yol Açtı

Dev saat üreticileri Omega ve Swatch'ın güneş sistemindeki cisimlerden esinlenerek oluşturduğu MoonSwatch kol saati koleksiyonu satışa sunuldu. Diğer lüks saatlere kıyasla uygun fiyata sahip olan bu saatler, ülkemizdeki mağazalarda da uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

NASA ile kurduğu ortaklıkla tarihteki ilk insanlı Ay görevinde kullanılan ünlü Speedmaster Professional lüks kol saatlerinin arkasındaki İsviçre merkezli dev marka Omega, bir diğer saat üreticisi Swatch ile ortaklık kuracağını açıkladı. Bu ortaklık kapsamında da MoonSwatch isimli Speedmaster modellerinden ilham alınarak oluşturulan bir koleksiyonun piyasaya sürüleceği aktarıldı.

İçerisinde 11 model bulunan koleksiyonun en dikkat çekici özelliği ise, normal lüks saat fiyatlarının aksine oldukça uygun olarak nitelendirilen bir fiyata satılacak olmasıydı. Tabii ki güncel dolar kuru düşünüldüğünde saatlerin fiyatları birçok vatandaşa oldukça yüksek gelebileceği düşünülebilir. Yine de bugün seçili Swatch mağazalarda satışa sunulan saatler, ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Mağazalarda kuyruklar oluştu

Gelen haberlere göre fiyatının 4000 TL olduğu belirtilen saatlerin satışa sunulmasının ardından içinde İstanbul’un da bulunduğu birçok Swatch mağazasında izdiham oluştu. MoonSwatch modelini satın almak isteyen insanlar, bu mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Ayrıca Erdi Özüağ’a göre birçok fırsatçı, saatleri ikinci el sitelere yüklemeye ve 20.000 TL gibi astronomik fiyatlara satmaya başladı.

Saatlerin sınırlı olarak üretilmediğini belirtmeden geçmemek gerek. Açıklamalara göre bu saatler, mağazalardan alınamazsa bile yakın zamanda çevrim içi olarak satışa sunulacak. Bu sebeple de yetkililer, belirttiklerimize benzer fırsatçılara kanılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Saatlerin 'ekonomik olmayan' orijinal versiyonlarının ise 90 bin TL'den başlayan fiyatlarla satıldığı biliniyor.

Peki, nedir bu MoonSwatch koleksiyonu? 11 saatten oluşan bu koleksiyon, güneş sistemimizde yer alan cisimlerden esinlenerek oluşturulmuş. Yani Güneş’ten, Plüton’a kadar birçok farklı cisimden ilham alınan ve bunlara göre renklendirilerek detaylandırılan bir koleksiyon.

Ayrıca, astronotların taktığı efsanevi Speedmaster saatlerinin ekonomik bir versiyonu olarak nitelendirilmesi de bu koleksiyonu çekici kılıyor. Swatch yetkilileri de saat modelleri ile ilgili açıklamalarında, “Bu, Swatch’ın yaşam sevincini ve inovasyon felsefesini mükemmel bir şekilde gösteren, Ay’a giden saatin gerçekçi bir yorumu” ifadelerini kullanıyor.