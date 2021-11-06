Ömür Gedik, Türkiye’nin son sırada yer aldığı ‘Avrupa’da Yıllık Et Tüketimi Raporu’nu Twitter’da paylaştı. Gedik’in bu durumu bir seçimmişçesine çevreye bağlayarak güzellemesi ise sosyal medyada büyük tepki çekti.

Daha önce güncel verileri paylaşarak Türkiye’nin Avrupa’daki et tüketimi en düşük ülke olduğundan bahsetmiştik. Hatta Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yayınlanan bu verilere göre ülkemizde obezite de hızla artmaktaydı.

Bunun nedeni olarak birçok şey gösterilse de bahsedilen çoğu neden ekonomikti. Enflasyon, işsizlik, dolar, üretimin azlığından bahsedildi. Ancak kimileri duruma farklı bir gözle bakmayı seçti. Farklı bir çerçeveyi tercih edenlerden olan Ömür Gedik, Avrupa’nın et tüketim grafiğini paylaşarak “Yıllık et tüketimi raporu… Hayvanlara ve çevreye zararımız diğer ülkelere oranla daha az. Siz şimdi bi ton laf edersiniz ama ben sevdim bu durumu…” ifadelerini kullandı. Bu tweet, diğer kullanıcılardan yoğun tepki çekti.

“Hayvanlara ve çevreye zararımız diğer ülkelere oranla daha az”

Vegan ya da vejetaryen beslenmenin çevreyi korumadaki etkisi kesinlikle palavra değil. Tesislerin kurulması için yok edilen ormanlar ve bu tesislerin saldığı sera gazları çevre için risk teşkil ediyor. Bu yüzden kimileri hayvancılık için daha çevre dostu çözümler ararken kimileri “hayvanlara da zarar vermeye artık gerek yok” diyerek hayvansal ürün tüketimini kesiyor. Ancak bu, bilinçlendikten sonra kişinin kendi fikriyle alabileceği bir karar. Ülkemizde ise alım gücünün düşmesinden dolayı insanlar et alamıyor. Yani vegan olsalar, gerekli besin değerlerine sahip vegan ürünler de alamayacaklar.

Ömür Gedik’in tercihe kalmayan bu duruma yaptığı yorum, bu yüzden sosyal medyada büyük tepki çekti. Ortak paydası “İnsanların aç olmasına mı seviniyorsunuz?” olan bu tepkiler hâlâ devam etmekte. Biz de en dikkat çekici olanlarını sizler için derledik.

Ömür Gedik’in Türkiye’de et yeme miktarına yaptığı yoruma sosyal medyadan gelen tepkiler: