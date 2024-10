Samsung'un merakla beklenen Android 15 güncellemesi olacak olan One UI 7 için çıkış dönemi artık netleşti.

Samsung, Geliştirici Konferansı'nda One UI 7'nin kararlı sürümünün 2025 yılında Galaxy S25 serisi ile birlikte piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Android 15 tabanlı yeni arayüz güncellemesinin beta sürümü ise 2024 yılı bitmeden yayınlanacak. Normal şartlarda One UI 7'nin bu yıl bitmeden kararlı sürüme geçmesi planlanıyordu fakat yapılan duyuru bu gecikmelerin arkasındaki sebepleri tam olarak açıklamasa da resmî bir zaman çizelgesini gözler önüne sermiş oldu.

Samsung, One UI 7'yi Galaxy S25 ile getirecek

Samsung'un güncellenen takvimi geçen yılki One UI 6 beta programının çok daha erken başladığı düşünüldüğünde, şirketin alışılmış hızına kıyasla bir miktar yavaşladığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlatılan beta programı bu yıl ne yazık ki yıl sonuna sarkmış durumda.

One UI 7’nin Samsung’un cihazlarında kullanıcı deneyimini büyük ölçüde değiştirecek bir güncelleme olması bekleniyor. Samsung, One UI 7 ile ilgili olarak üç ana hedef belirledi. Bunlar kullanıcı arayüzünü basit tutmak, benzersiz bir One UI deneyimi yaratmak ve kullanıcıların olumlu dönütler vermesini sağlayacak yeni arayüz unsurlarını tanıtmak.

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Sally Hyesoon Jeong, konferansta yaptığı sunumda One UI 7’nin vizyonunu özetledi. Jeong, güncellemenin amacının işleri daha basit ve kullanıcı dostu hale getirmek olduğunu vurguladı. Ayrıca ana ekranda yapılan önemli bir değişiklik olacağını ve hareket dinamiklerinde yapılan iyileştirmeler gibi yeniliklere de değindi.

Peki sizin One UI 7'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.