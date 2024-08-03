One UI 7 Detayları Ortaya Çıktı: İşte Gelecek Yenilikler

Samsung'un One UI 7.0 güncellemesi ile gelecek yenilikler ortaya çıktı. Yeni arayüzde çok sayıda yenilik var.

Samsung'un One UI 7.0 güncellemesinin bu ayın ikinci yarısında dağıtılmaya başlanması bekleniyor. Yeni kullanıcı arayüzü ile birlikte Samsung cihazlarda bazı önemli değişiklikler olacağı tahmin ediliyor. Daha önce de isabetli sızıntıları ile bilinen teknoloji muhbiri Ice Universe, yeni arayüzde gelecek değişiklikleri duyurdu.

Ice Universe'in paylaşımında yeni sistem ikonları, yeni arkaplan arayüzü, kilit ekranının alt kısmında yer alan kontrol alanı ve ayarlanabilir kilit ekranı uygulama kısayolları öne çıktı. Ayrıca ana ekran için farklı boyutlara sahip widget'lar kullanılabilecek. Açılabilir üst menü ise bildirimler ve kısayollar arasında ikiye bölünebilecek.

İşte gelecek tüm özellikler: