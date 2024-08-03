One UI 7 Detayları Ortaya Çıktı: İşte Gelecek Yenilikler

Samsung'un One UI 7.0 güncellemesinin bu ayın ikinci yarısında dağıtılmaya başlanması bekleniyor. Yeni kullanıcı arayüzü ile birlikte Samsung cihazlarda bazı önemli değişiklikler olacağı tahmin ediliyor. Daha önce de isabetli sızıntıları ile bilinen teknoloji muhbiri Ice Universe, yeni arayüzde gelecek değişiklikleri duyurdu.
Ice Universe'in paylaşımında yeni sistem ikonları, yeni arkaplan arayüzü, kilit ekranının alt kısmında yer alan kontrol alanı ve ayarlanabilir kilit ekranı uygulama kısayolları öne çıktı. Ayrıca ana ekran için farklı boyutlara sahip widget'lar kullanılabilecek. Açılabilir üst menü ise bildirimler ve kısayollar arasında ikiye bölünebilecek.
İşte gelecek tüm özellikler:
- Sistem uygulama ikonları değiştirilecek
- Yeni arkaplan arayüzü
- Kilit ekranının alt kısmında yeni kontrol alanı
- Kilit ekranının sağ ve sol tarafında ayarlanabilir kısayol ikonları
- Yukarıdan indirilebilir kısayol ve bildirim çubuğu ayrı/birleşik olabilir
- Bildirim çubuğunun sol üst köşesindeki düğme daha çok uygulamayı kontrol edebilecek.
- Durdurulabilir animasyonlar eklendi, uygulama açılış ve kapanış animasyon eğrisi optimize edildi.
- Yeni batarya ikonu ve şarj animasyonu
- Yeni kamera arayüzü
- 5G SMS mesajları eklendi
- Yeni bildirim pop-up açılış ve kapanış animasyonu
- Kilit açma animasyonu eklendi
- Yeni dokunmatik düğmesi ve sayfaya dön animasyonu
- Çeşitli boyutlarda çok sayıda masaüstü widget'ı eklendi.
- Daha fazla kilit ekranı widget'ı eklendi.
- Daha büyük klasörler eklendi.