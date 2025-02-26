Samsung Romanya kaynakları, One UI 7'nin çıkış tarihini sızdırdılar. Yapılan açıklamaya göre bu bilgiler doğrudan Güney Kore'den geliyor. Peki One UI 7'nin kararlı sürümü, ne zaman çıkacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un arap saçına dönen Android 15 tabanlı arayüzü One UI 7 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Samsung Romanya, gerçekleştirdiği bir şirket içi toplantı sırasında One UI 7'nin kararlı sürümü için çıkış tarihlerini paylaştı. Konuya aşina kaynaklar da bu tarihleri sızdırdılar.

Paylaşılan bilgilere göre Samsung Romanya, söz konusu tarihleri doğrudan Güney Kore'deki merkezden aldı. Hâl böyle olunca bilginin güvenilir kaynaklardan geldiğini söylemek mümkün. Tabii One UI 7 arayüz dağıtımının aşama aşama yapılacağı gerçeğini de unutmamak lazım. Az sonra paylaşacağımız tarihler, Türkiye için biraz daha gecikebilir.

İşte One UI 7'nin kararlı sürümü için sızdırılan yayım tarihleri:

Samsung Galaxy S24 (FE model dahil): 18 Nisan 2025

Samsung Galaxy S23: 25 Nisan 2025

Samsung Galaxy S22: 16 Mayıs 2025

Samsung Galaxy S21: 23 Mayıs 2025

Samsung Galaxy Z Fold/Flip 6: 18 Nisan 2025

Samsung Galaxy Z Fold/Flip 5: 25 Nisan 2025

Samsung Galaxy Z Fold/Flip 4: 16 Mayıs 2025

Samsung Galaxy Z Fold/Flip 3: 23 Mayıs 2025

Samsung Galaxy A54: 25 Nisan 2025

Samsung Galaxy A53/A34/A33: 16 Mayıs 2025

Sızdırılan bilgiler, Samsung Galaxy telefon kullanıcılarının One UI 7'ye hâlâ birkaç ay uzakta olduklarını gözler önüne seriyor. Bakalım Samsung, bunca gecikmeden sonra kullanıcıları memnun edebilecek mi...

One UI 7 güncellemesi alacak telefonlar: