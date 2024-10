Samsung kullanıcıların merakla beklediği Android 15 destekli One UI 7 sürümünün tanıtım tarihine yönelik yeni bilgiler ortaya çıktı.

Samsung, uzun süredir beklenen One UI 7 güncellemesini 21 Kasım'da tanıtmaya hazırlanıyor olabilir.

Teknoloji devi, 21 Kasım'da Güney Kore’de gerçekleştireceği Samsung Geliştirici Konferansı 2024 (SDC24) etkinliğiyle yazılım alanındaki yeniliklerini paylaşacak. Henüz resmî bir açıklama yapılmamış olsa da etkinlikte yeni One UI sürümüne dair önemli gelişmelerin duyurulması bekleniyor.

Samsung, yazılımın önemini vurgulamak amacıyla 2014 yılından bu yana düzenli olarak geliştirici konferansları düzenliyor ve bu yıl bu etkinliklerin 11. yıldönümünü kutlayacak.

One UI 7, 21 Kasım'da geliyor

Etkinlikte Samsung Başkanı ve Baş Teknoloji Sorumlusu Jeon Kyung-hoon, şirketin yapay zekâ, IoT, sağlık ve iletişim gibi çeşitli alanlardaki yazılım geliştirmelerine odaklanacak. Ayrıca Samsung'un cihaz platformu başkan yardımcısı Jeong Jae-yeon’un sunumunda One UI 7'nin tasarım ve yeni özelliklerine dair ilk resmî bilgilere yer verilmesi bekleniyor. Eğer beklentiler doğrultusunda ilerlenirse bu tanıtımın ardından One UI 7 Beta Programı'nın başlatılabileceği de düşünülüyor.

Samsung’un One UI 7 ve Android 15’i yıl sonuna kadar Galaxy telefonlar için beta programında kullanıma sunması beklenirken, final sürümünün ise Galaxy S25 serisinin Ocak ayındaki lansmanıyla eş zamanlı olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda Galaxy S24 Ultra üzerinde test edildiği sızdırılan One UI 7 bir süredir Samsung kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor. Eğer her şey tahmin edildiği gibi gerçekleşirse resmî olarak One UI 7'yi görmemize artık bir aydan daha az bir süre var.

Peki sizin One UI 7'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.