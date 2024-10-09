Samsung, çok beklenen One UI 7'nin beta sürümünün ilk başta açıklananın aksine sadece geliştiricilerle sınırlı kalmayacağını, herkese geleceğini duyurdu.

Android 15 tabanlı Samsung One UI 7 arayüzü kullanıcılar tarafından büyük merakla bekleniyordu. Hatta birkaç gün önce ortaya çıkan görseller, yeni sürümün nasıl görüneceğini bizlere göstermişti.

One UI 7’nin betası bir türlü çıkış yapamamıştı. Şirket, daha önceki açıklamalarında beta sürümünün yalnızca geliştiricilere geleceğini belirtmişti. Ancak bugün ekipten bir kişi kullanıcıları sevindirecek bir haber verdi.

One UI 7 betası, sadece geliştiricilere değil, herkese gelecek

Samsung’un topluluk sayfasından yapılan açıklamada, One UI betanın sadece geliştiricilerle sınırlı olmayacağı, herkes için sunulacağı belirtildi. İsteyen herkes, yeni işletim sistemi sürümünün betasını önden deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Açıklamada maalesef beta sürümün ne zaman çıkacağına dair bir bilgi yok. Sadece “takvim belirlendiği” ve kullanıcıların Samsung Members uygulaması üzerinden bilgilendirileceği aktarılmış.

Herkese açık beta pek şaşırtıcı değil. Şirket, uzun yıllardır One UI sürümlerinde bunu yapıyordu. Ancak bu seneki açıklamalarda bir değişiklik yapılacağı ve sadece geliştiricilere geleceği belirtilmişti. Yeni açıklama ise şirketin ilk baştaki planlarını değiştirdiğini gösterdi.

One UI 7’nin 2025’in başlarında ocak veya şubatta gelecek Galaxy S25 serisiyle çıkması planlanıyor. Beta sürümlerinin tarihi konusunda ise tahminler var. Öyle ki öncelikli olarak 2024 sonuna doğru geliştiricilere geldiğini görebilriz. Herkese açık beta ise S25 modelleri tanıtılmadan birkaç hafta önce 2025 başında piyasaya sürülebilir. Şirketin nasıl adımlar atacağını zamanla göreceğiz.