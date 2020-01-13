Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, 2020 yılında 120 Hz ekran teknolojisine sahip yeni akıllı telefonları piyasaya süreceğini açıkladı. Firma, yeni ekranlarında kullanacağı teknolojiye oldukça güveniyor.

Akıllı telefon ekranlarının yenilenme hızları, her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl piyasada az da olsa 90 Hz'lik telefonlar görmüştük. Bu telefonları üreten firmalardan biri de OnePlus'tı ve Çinli firma, otoritelerden olumlu yorumlar almıştı.

Daha yüksek ekran yenilenme hızı demek, animasyonların daha akıcı olması ve ekranı kaydırdığınızda daha seri geçiş yapabilmeniz anlamına geliyor. Hâliyle bu teknoloji doğrudan telefon kullanma deneyiminizi etkiliyor.

CEO Lau, 120 Hz ekranların geleceğini açıkladı

Şimdi de şirket CEO’su Pete Lau, firmanın 2020 yılı için 120 Hz ekranlar üzerinde çalıştığını açıkladı. Lau, firmanın forumunda yaptığı açıklamada yeni telefonlarının 2020 yılında gözün görebileceği en iyi ekranlarla geleceğini söyledi.

Lau’nun açıklamalarında “Ar-Ge ekibimiz ayrıca tek bir karenin render'ı için %7 daha iyi performans sağlayan özel bir optimizasyon çözümü geliştirdi. Testlerde OnePlus’ın 120 Hz ekranı; tıklama, kaydırma tepkisi ve isabet konusunda diğer yüksek yenilenme oranına sahip ekranlardan bariz şekilde daha iyi sonuçlar verdi “ ifadesini kullandı.

Ekrana özel optimizasyonlar geliyor:

CEO, OnePlus’ın 120 Hz ekranlarının 10 bit renk desteğiyle geleceğini ve her bir ana renk için 1.024 gölgenin olduğu söyledi ve ekranın 1,07 milyar renk kombinasyonu oluşturduğunu öne sürdü. 1,07 milyar renk kombinasyonu demek, telefonun ekranının alışıldık ekranlardan 64 kat daha fazla renge sahip olması demek. Lau’nun iddiasına göre bu, içerik izlerken daha fazla doğal geçiş ve doğru renk aralığını görebilmek anlamına geliyor.

OnePlus, akıllı telefon üretimine başladığında üst seviye telefonlara ucuz alternatifler üretiyordu. Son yıllarda ise OnePlus ismini kendine has özel akıllı cihazlar üretirken görüyoruz.