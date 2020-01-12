Akıllı telefon dünyasına “geç” girmesine rağmen sunduğu uzun süreli yazılım desteğiyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran OnePlus, yarın bir etkinlik düzenleyecek. Şirketin 120 Hz yeni ekran teknolojisini tanıtması bekleniyor.

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, 13 Ocak’ta Çin’in Şenzen kentinde bir etkinlik düzenleyecek. Şirket, düzenleyeceği bu etkinlikte 2020 ekran teknolojisini katılımcılara tanıtacak. OnePlus, etkinliğe dair herhangi bir detay açıklamazken, 120 Hz yenileme hızına sahip panelinde tanıtılacağına dair bazı söylentiler bulunuyor.

OnePlus, ekran teknolojilerini yakından takip eden şirketlerden bir tanesi. Firma, geçtiğimiz sene çıkardığı OnePlus 7 Pro ile 90 Hz teknolojisine ilk geçen akıllı telefon şirketlerinden bir tanesi olmuştu. Şirketin düzenleyeceği bu yeni etkinlik de OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro’da 120 Hz ekran teknolojisi kullanılacağının habercisi olabilir.

OnePlus Concept One

Tüketici Elektroniği Fuarı’na katılan şirketlerden bir tanesi de OnePlus’tı ve şirket, burada OnePlus Concept One’ı tanıttı. Konsept telefonun öne çıkan özelliği ise elektrokromik cam teknolojisi sayesinde gizlenebilen kameralar oldu.

Bu renk değiştirme teknolojisi, kamera açıldığında şeffaflığı değiştiriyor ve kamera lenslerini gösteriyor. Şirketin iddiasına göre opaktan transparana geçiş süresi sadece 0,7 saniye sürüyor. Şirketin bu görünmez kamerayı tasarlarken ortaklık yaptığı şirket ise motor sporları şirketi McLaren oldu.

120 Hz ekran teknolojisinin kullanılacağı düşünülen OnePlus 8 serisine gelecek olursak cihaz, 2020’nin ikinci çeyreğinde çıkış yapacak. OnePlus 8, OnePlus 8 Pro ve OnePlus 8 Lite şeklinde üç modelle çıkacağı düşünülen cihazın en üst modelinin Snapdragon 865 yonga setine sahip olması bekleniyor.

Telefonun ortaya çıkan render görüntülerine göre cihaz, “punch hole” (delgeç) çentik tasarımına sahip olacak. Cihazın Pro modeli dört arka kameraya sahip olacak, standart OnePlus 8 modeli ise dikey şekilde konumlandırılmış üç kameraya sahip olacak. Cihazların, Android 10 ile birlikte kutusundan çıkması bekleniyor.