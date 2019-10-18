OnePlus 8 Pro'nun İlk Konsept Tasarımı Ortaya Çıktı

OnePlus 8 Pro, yeni nesil bir akıllı telefon olarak yeni nesil özellikleriyle büyük değişiklikler vadedecek. Ortaya çıkan OnePlus 8 Pro konsept tasarımı, OnePlus 7T Pro'ya kıyasla oldukça büyük tasarım değişiklikleri vadediyor.

OnePlus 7T Pro lansmanının ardından Çinli şirketin çalışmaları, OnePlus 8 Pro üzerine odaklandı. Ortaya çıkan konsept tasarım görselleri, OnePlus 8 Pro'nun, markanın dört kameralı ilk akıllı telefonu olacağını ve bu dört kameranın, Samsung ve Huawei amiral gemilerinin kamera özelliklerinden bazılarına sahip olacağını gösteriyor.

OnePlus 8 Pro modeli ekraniçi ön kamerayla gelecek. Konsept görüntüler, akıllı telefonun bir açılır-kapanır bir modül yerine, ekranın köşesine konumlanan kamera deliğine sahip olacağını gösteriyor.

Ön panelden başlayacak olursak; OnePlus 8 Pro tasarımının kamera deliği ve kavisli kenarlarıyla Galaxy S10 serisine oldukça benzediğini görüyoruz. Ancak OnePlus 8'in 6,5 inçlik ekran boyutu, OnePlus 7T Pro'nun 6,67 inçlik panelinden daha küçük olacak. Ayrıca gelecekteki tüm OnePlus telefonlar, 90Hz yenileme hızına sahip olmaya devam edecek.

Arka panelde alt alta konumlanmış üç arka kameraya, 3D ToF sensörü ve bazı kamera sensörleri eşlik ediyor. LED flaş modülü, üç kamera sensörünün altına yerleştirilmiş ve hemen altında şirketin logosu ve adı yer alıyor. Yan tarafta ise ses seviyesi düğmesi soldayken, güç düğmesinin sağ kenarda olacağını görüyoruz.

Alt kısımda USB Type-C bağlantı noktası ve yeniden tasarlanmış hoparlör ızgarası var. Üst kenarda ise açılır-kapanır kamera modülünün olmaması nedeniyle sadece mikrofon için bir delik yer alıyor. Son olarak OnePlus 8 Pro, 165,3 x 74,4 x 8,8mm boyutlarına sahip (arka kamera çıkıntısıyla kalınlığı 10,8 mm'ye çıkıyor).

Genel olarak değerlendirececek olursak; gelecek yıl OnePlus 8 Pro'ya geçmek isteyenler pek çok tasarım değişikliğiyle karşılaşacaklar. Tabii ki yazılımsal ve teknik özellikleri henüz bilinmiyor. Ancak derinlik algılayıcı, 3D ToF kamerası, 3D fotoğrafçılık, AR, portre modu vb. gibi birkaç kamera özelliklerine sahip. OnePlus 8 serisi, 7T serisinde eksik olan 5G desteğine de sahip olabilir.