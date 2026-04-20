OnePlus Ace 6 Ultra, Kelimenin Tam Anlamıyla Oyun Konsoluna Dönüşecek

OnePlus Ace 6 Ultra için geliştirilen özel oyun kolu aksesuarı ortaya çıktı. Dahili fan, ultra düşük gecikmeli tetikler ve ergonomik tasarım sunan sistem, telefonu adeta taşınabilir oyun konsoluna çeviriyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Mobil oyun oynayanlar için işler ciddi anlamda değişiyor. OnePlus’ın yeni modeli OnePlus Ace 6 Ultra, tek başına güçlü bir telefon olmanın ötesine geçerek adeta bir el konsolu deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Sızdırılan görseller, cihaz için geliştirilen özel oyun kolu aksesuarını gözler önüne serdi. Bu aksesuar, sıradan bir kontrolcü değil. OnePlus, mobil oyunculuğu gerçekten ciddiye almış gibi görünüyor.

OnePlus-Ace-6-ultra-gamepad-2
OnePlus-Ace-6-ultra-gamepad-3

Telefonu Tutuyorsunuz Ama Aslında Konsol Oynuyorsunuz

OnePlus-Ace-6-ultra-gamepad-2

OnePlus’ın geliştirdiği bu oyun kolu, telefonu ortasına yerleştirmenizi sağlıyor ve iki yandan fiziksel kontrol sunuyor. Yani PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunları artık ekrana dokunarak değil, gerçek tuşlarla oynayabiliyorsunuz.

En önemli farklardan biri de ergonomi tarafında ortaya çıkıyor. Uzun süre oyun oynayanların en büyük derdi olan el yorgunluğu bu tasarımla minimize ediliyor. Üstelik ekranın kapanmaması sayesinde görüş alanınız da daha geniş oluyor. Kısacası, telefon elde ama deneyim resmen konsol seviyesine yaklaşıyor.

Dahili Fan ve 1000Hz Tetikleme

OnePlus-Ace-6-ultra-gamepad-3

OnePlus burada sadece “kontrolcü yaptık” deyip geçmemiş. Aksesuarın içine doğrudan bir soğutma fanı yerleştirilmiş. Bu sayede uzun oyun seanslarında yaşanan ısınma ve performans düşüşü ciddi ölçüde azaltılıyor.

Bir diğer kritik detay ise 1000Hz tetikleme oranı ve yaklaşık 1.8 ms gecikme süresi sunan mekanik tuşlar. Bu değerler, özellikle rekabetçi oyun oynayanlar için ciddi avantaj demek. Yani rakibinizden milisaniyeler önce tepki verebilirsiniz.

Alt kısımdaki Type-C girişi de önemli bir artı. Şarjınız bitti diye oyundan çıkmak zorunda değilsiniz; oynarken şarj etmeye devam edebiliyorsunuz.

