OnePlus, Gelecekte Kaybolan Kamera Teknolojisini Kullanacak

Sunduğu uzun süreli yazılım desteğiyle ön plana çıkan Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, kullanıcıların dikkatini çekebilecek olan yeni bir özelliği gelecekteki telefonlarından birinde kullanabileceğini açıkladı.

Akıllı telefon üreticileri, her geçen sene cihazlarına yepyeni özellikler eklemeye devam ediyorlar. Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı bu alanda yarışan üreticiler, özellikle kullanıcıların dikkatini çekebilecek özellikler üzerinde de çalışıyor ve OnePlus, bu konuda yeni atacak yeni bir kurşun bulmuş gibi gözüküyor.

Akıllı telefon piyasasının öne çıkan markalarından bir tanesi olan OnePlus, yenilikçi teknolojilerine devam ediyor. Şirket, ileride çıkaracağı bir telefonda OnePlus Concept One’daki kaybolan kamera özelliğini kullanacak.

Şirket, aslında geliştirdiği bu özelliği katıldığı CES 2020’de katılımcılara göstermişti. Aslen OnePlus 7T Pro olan cihazın kameraları, kullanımda olmadığı sürede kayboluyordu. Şirket, bu özelliği otomotiv firması olan McLaren’in de arabalarında kullandığı elektrokromik cam kullanarak geliştirmişti.

Kaybolan kamera

OnePlus Concept One, aslında hiçbir zaman satışa sunulmayacak bir telefon olmasına rağmen şirketin Ar-Ge departmanının neler yapabileceğini göstermek için geliştirilmişti. Ancak OnePlus, bu cihazda yer alan kaybolan kamera özelliğini gelecekte çıkaracağı bir telefonda kullanmak istiyor.

The Verge’ün podcast’ine katılan OnePlus CEO’su Pete Lau, gelecekte çıkaracakları bir OnePlus akıllı telefonun bu özelliği kullanacağını söyledi. Ancak bu telefon ne zaman çıkacak, hangi modelde kullanılacak gibi soruların ise cevapları henüz belli değil.

Kaybolan kamera teknolojisi, şu an OnePlus’ın elinde olan teknolojilerden bir tanesi ve ileride çok daha farklı alanlarda kullanılabilir. Peki, siz OnePlus’ın kaybolan kamera teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu teknoloji, ana akım bir özellik haline gelebilir mi? Fikirlerinizi, yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.