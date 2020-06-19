OnePlus Z'nin Hızlı Şarjına Dair Detaylar Ortaya Çıktı

TUV Rheinland sitesinde ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Nord olarak da bilinen OnePlus Z için 30 W hızlı şarj sertifikası alındı. OnePlus Z'nin destekleyeceği hızlı şarj, OnePlus 8'de de yer alıyordu.

Geçtiğimiz aylarda OnePlus'ın yeni orta segment telefonu OnePlus Nord olarak da bilinen OnePlus Z'nin özellikleri ortaya çıkmaya başlamıştı. 10 Temmuz tarihinde Hindistan'da tanıtılması beklenen OnePlus Z'nin; 6,55 inçlik 90 Hz Super AMOLED ekrana, Snapdragon 765 işlemciye, 8 GB RAM'e, 48 MP + 16 MP + 12 MP şeklinde üçlü arka kamera kurulumuna, 128 GB'lık dâhili depolama alanına ve 4.300 mAh'lik bir bataryaya sahip olacağı biliniyordu.

OnePlus Z'nin tanıtımına az bir süre kala bugün, telefon için alınan yeni bir sertifika ortaya çıktı. TUV Rheinland'in internet sitesinde ortaya çıkan sertifikaya göre OnePlus Z, 30 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'da yaşanan kablosuz hızlı şarj problemlerinden sonraysa OnePlus Z'nin hızlı şarjının kablolu olabileceği düşünülüyor.

OnePlus Z için alınan hızlı şarj sertifikası:

Her ne kadar TUV Rheinland üzerinden ortaya çıkan sertifikada OnePlus Z ismi belirtilmese de çıkış tarihi ve OnePlus AC2003 model numarası nedeniyle bu telefonun OnePlus Z olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Android 10 ile birlikte gelecek olan OnePlus Z, OnePlus'ın OxygenOS arayüzüne ve 3 adet arkada, 2 adet önde olmak üzere toplam 5 kameraya sahip olacak. Ayrıca 8 GB RAM kapasiteli modelinin yanı sıra 12 GB RAM'e sahip ekstra bir seçenek de müşterilere sunulacak.

Önümüzdeki ay tanıtılacak olan OnePlus Z'nin kesin bir çıkış tarihi yok fakat daha önceden sızdırılan bilgiler doğrultusunda OnePlus Z'nin 10 Temmuz tarihinde piyasaya çıkacağı ve fiyatının 450 dolar civarında olabileceği düşünülüyor. Ortaya atılan son iddialarsa 300 dolar civarında bir fiyat etiketine işaret ediyor. Cihazın satış fiyatı bu iki değer arasında bir değerde olabilir. OnePlus ayrıca OnePlus Z ile birlikte OnePlus Buds ya da OnePlus Pods olarak adlandırılabilecek yeni kablosuz kulaklıklarını da tanıtacak.