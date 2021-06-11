OnePlus Nord CE 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus, Türkiye'de de satışa sunacağını duyurduğu yeni orta seviye akıllı telefonu OnePlus Nord CE 5G'yi duyurdu. Dikkat çekici özelliklere sahip olan akıllı telefon, uygun fiyatlı olması halinde Türkiye'de popüler bir model olabilir.

'Her altı ayda 1 yeni akıllı telefon' politikasından kısa süre önce vazgeçen ve Nord serisi ile birlikte giriş ve orta segmentlerde de rekabete dahil olan OnePlus, orta segmentteki en yeni akıllı telefonu olarak karşımıza çıkan OnePlus Nord CE 5G'yi duyurdu. Üstelik OnePlus, paylaşmış olduğu 'erişilebilirlik' notunda cihazın Türkiye'de de satılacağını duyurdu.

Günümüzde satışa sunulan çoğu akıllı telefon gibi delikli ekran tasarımına sahip olan ve bu sayede yüksek ekran/gövde oranı sağlayan Nord CE 5G, arka tarafta ise sol üst köşeye alt alta konumlandırılmış üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Cihaz, genel olarak baktığımızda sade ve şık bir görünüm sunuyor.

OnePlus Nord CE 5G, 6,43 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranında Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 750G işlemcisinden alan akıllı telefon, 12 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Ayrıca Nord CE 5G'nin 4.500 mAh bataryasında 30W hızlı şarj sunduğunu da belirtelim.

64 MP çözünürlüğünde, f/1,79 diyaframlı bir ana kamerayla karşımıza çıkan OnePlus Nord CE 5G, 8 MP çözünürlüğünde f/2,4 diyaframlı bir ultra geniş açı kameraya ve 2 MP çözünürlüğünde bir monokrom kameraya sahip. Ekranın sol üst köşesindeki delikte ise 16 MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası yer alıyor.

OnePlus Nord CE 5G özellikleri

İşlemci : CPU: Snapdragon 750G GPU: Adreno 619

: RAM : 6/8/12 GB

: 6/8/12 GB Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Ekran : Boyut: 6,43 inç Çözünürlük: Full HD+, 1080x2400 piksel Yenileme Hızı: 90 Hz Panel: AMOLED

: Arka Kamera : Ana Kamera: 64 MP, f/1,79 Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2,25 Monokrom Kamera: 2 MP, f/2,4

: Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya : Kapasite: 4.500 mAh Hızlı Şarj: 30W

: İşletim Sistemi : OS: Android 11 Arayüz: OxygenOS 11

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Blue Void, Charcoal Ink ve Silver Ray adında üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak olan OnePlus Nord CE 5G, 6 GB'lık versiyonu için 315 dolar, 8 GB'lık versiyonu için 342 dolar, 12 GB'lık versiyonu için 383 dolar fiyat etiketine sahip olacak.