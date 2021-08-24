Online Dolandırıcıların Yeni Yöntemi ‘Mülteci Taklidi’

Bir vatandaş, dolandırıcıların yeni yöntemlerini Ekşi Sözlük aracılığıyla ifşa etti. 19 Ağustos'ta başına gelen olayı anlatan Ekşi Sözlük yazarı, yılların "Nijeryali Prens" yönteminin güncellenerek mültecilere uyarlandığını gözler önüne seriyor.

İnsanlık tarihi boyunca var olan ancak son yıllarda akılalmaz yöntemlerin denendiği dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. "praemoderor" isimli bir Ekşi Sözlük yazarının başına gelen olay, dolandırıcıların uyguladığı son yöntemin mülteci taklidi yapmak olduğunu gözler önüne seriyor.

praemoderor isimli kullanıcının anlattıklarına baktığımızda, zaman zaman özellikle de e-postalar üzerinden gönderilen ve ölmüş birisine ait milyonlarca dolar paralar vadedilen, "Nijeryalı Prens" dolandırıcılık yönteminin güncellendiğini ve bu yöntemin mülteciler üzerinden yeniden dizayn edildiğini görüyoruz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Ekşi Sözlük yazarının başına gelenlere hep birlikte bakalım.

Her şey, bir emlak ilanı verilmesiyle başladı

Ekşi Sözlük yazarı, İstanbul Burhaniye'de bulunan evlerini 1 milyon 250 bin TL'ye bir emlak sitesinde satışa koyuyor. H.V. ismini kullanan bir dolandırıcı ise praemoderor isimli yazara mesaj göndererek, ev ile ilgilendiğini söylüyor. Bunun üzerine bir e-posta adresi veren dolandırıcı, ev ile ilgili detaylı bilgiyi bu e-posta adresi üzerinden almak istiyor.

"Olaya anlam verememekle beraber verdiği mail üzerinden gerekli bilgileri verdik. Ama gelen maille beraber profesyonel dolandırıcı olduklarını anladık." ifadelerini kullanarak yaşadığı olayı anlatan yazar, gelen e-posta karşısında şok olduklarını ve bu kişinin bir dolandırıcı olduğunu doğrudan atladıklarını söylüyor. Zira sözde H.V. isimli kişi, anlattıklarıyla kendini belli etmiş.

Dolandırıcıların gönderdiği e-posta şöyle

Yukarıdaki e-posta içeriğinde de görebileceğiniz üzere; H.V. isimli dolandırıcının 5 milyon 200 bin doları var(!). Bu parayı Suriye'den kaçırmak istiyor ve Ekşi Sözlük yazarına ulaşıyor. Yazarın kendisiyle anlaşması durumunda da yüzde 10 pay vadediyor. Yani 520 bin dolar. Dolandırıcının iddiasına göre Suriye'den kaçırılacak bu para özel bir kurye ile Türkiye'ye gönderilip, yazara teslim edilecek. Yazar da H.V. Türkiye'ye geldiğinde, adresine kadar ulaştırılan parayı "zavallı" savaş mağduruna teslim edecek. Tabi bu hikayeyi yerseniz...

praemoderor, konuyla ilgili biraz araştırma yaptığını ifade ediyor. Yazarın söylediklerine göre bu dolandırıcılık yöntemi, "Nijeryalı Prens" yönteminin yenilenmiş bir versiyonu. O yöntemde olduğu gibi bu yöntemde de bir süre sonra para istenmeye başlayacak, en sonunda da ne kurye gelecek ne de 520 bin doların sahibi olunacak. Olan sadece bu dolandırıcılara kanarak paranın kendisine ulaştırılmasını kabul eden kişiye olmuş olacak.

"Teşekkürler, bizim kendi dolandırıcımız var"

Ekşi Sözlük yazarı, dolandırıcıların mülteci oyununun bir şebeke haline gelmiş olabileceğinden şüpheleniyor. Zira yine benzer bir mesaj, bu kez "Z.M." isimli birisi tarafından gönderilmiş. Ekşi Sözlük yazarı, o dolandırıcıya "Teşekkürler, bizim kendi dolandırıcımız var." mesajını göndermiş. Muhtemelen benzer mesajlar, şu an bile gönderiliyordur.

Bu olayı 19 Ağustos 2021'de, yani birkaç gün önce yaşadığını belirten yazar, önce kararsız kaldığını ancak sonra bu yönteme kanabilecek birilerinin olabileceğini düşünerek paylaşım yapmaya karar verdiğini ifade ediyor. Özetle; emlakçılıkla uğraşıyorsanız ve yukarıdakilere benzer mesajlar almaya başladıysanız, dikkatli olmanızda fayda var...