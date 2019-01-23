McLaren, İçin Formula 1 İçin 2050 Yılı Vizyonunu Açıkladı

Otomotiv endüstrisinde yaşanan son gelişmeler, sektörün önümüzdeki süreçte elektrikli ve otonom araçlara yöneleceğini gösteriyor. Peki, motor sporlarının geleceği ne yönde ilerliyor? Sektörün devlerinden McLaren, önümüzdeki 30 yıl içinde çok radikal değişiklikler bekliyor.

Ünlü otomobil üreticilerinin başarısındaki en büyük sır, bu şirketlerin gelecek planı yapmaları ve bu planlara göre yeni teknolojilere yatırım yapmaları olarak gösteriliyor. Motor sporlarının önemli şirketi McLaren, 2050'ye dair ayrıntılı bir vizyon oluşturdu. Şirket, Formula 1'de önümüzdeki 30 yıl içinde yaşanabileceğini düşündüğü değişiklikleri açıkladı.

Şirketin açıkladığı gelecek öngörüsüne göre motor sporlarında kullanılacak yarış arabaları, hala aktif aerodinamiğe sahip Formula 1 arabaları olacak. McLaren'a göre önümüzdeki süreçte saatte 500 km gibi yüksek hızlara çıkacak Formula 1 araçlarında, yüksek hızda giderken geri çekilebilen, virajlarda ilave sürtünme sağlamak için açılabilen esnek kanatlar kullanılacak.

McLaren'ın araç türleri hakkında da birkaç tahmini bulunuyor. Şirket, Tüm Formula 1 araçlarının elektrikli hale geleceğini, araçların şarjlarının da kendi kendini yenileyen kompozit malzemeler ile üretilmiş lastiklere yerleştirilecek indüksiyon bobinleri ile sağlanacağını belirtti. McLaren'a göre araçların şarjlarının %50'si, 30 saniye gibi kısa bir sürede dolabilecek.

Tahminlere göre pitstoplarda, araçlara güç sağlayacak aktif şarj sistemleri konumlandırılabilir. Bu konuda otomobil üreticileri, önümüzdeki süreçte büyük bir strateji yarışı içine girebilir. McLaren'a göre 2050'ye kadar pist tasarımlarında da önemli değişiklikler yaşanacak. Formula 1 yarışlarını daha rekabetçi hale getirmek için pistler, tüm şehri kaplayacak şekilde genişletilebilir.

Sürücülerin kullanacağı araçlar oldukça yüksek hızlara çıkacağı için sürücü kıyafetlerinde de değişikliğe gidilebilir. McLaren'a göre yeni nesil sürücü kıyafetleri, savaş pilotlarının kullandığı kıyafetlere benzer özelliklere sahip olacak.

Günümüzün en büyük gelişmelerinde yapay zeka ise gelecekte Formula 1'deki yerini alacak. Sürücünün değişen durumlarını analiz ederek araca ayarlamalar yapacak olan yapay zeka, otomobil markalarının gelecekteki en büyük silahı olacak.

McLaren tarafından açıklanan gelecek öngörüsü, önümüzdeki 30 yılda neler olabileceğini gösteriyor. Eğer McLaren'ın açıkladığı tahminler oldukça uçuk geliyorsa, 1989'dan günümüze olan değişime kesinlikle bakmalısınız. McLaren'ın vizyonunun başarılı olup olmadığını zaman içinde hep birlikte göreceğiz.