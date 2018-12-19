Formula 1 Pilotları Bir Yarış Boyunca Ne Kadar Kilo Veriyor?

Senelerdir dilden dile dolaşan, Formula 1 pilotlarının tek bir yarışın ardından ciddi kilo kayıplarına uğradığı yönündeki düşüncenin doğru olup olmadığına değiniyoruz.

Grand Prix kategorisindeki Formula 1 yarışları, onlarca yıldır motor sporlarının en gözde disiplini konumunda. Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mika Hakkinen gibi efsanelerden bayrağını devralan Fernando Alonso, Lewis Hamilton gibi pilotlarla günümüzde de popülaritesini halen koruyor.

Oldukça küçük denebilecek 1.6 litre hacimli motorlar, devasa beygir güçleriyle heyecan fırtınası sunacak yarışlara sebep oluyorlar. Peki, bu araçlar pilotları ne kadar yoruyor? Yarış esnasında ne kadar su ve kilo kaybına uğruyorlar? Ele alacağımız en önemli konu G kuvveti. Uçaklardan adına aşina olduğumuz bu terim, Formula 1 araçları için de geçerli.

Aşırı hız ve basınç sebebiyle oldukça zorlanan pilotlar, ciddi bir G kuvvetine maruz kalıyorlar. Antrenmansız, sıradan bir sürücüyü kabin içerisinde bayıltacak kadar ciddi bir baskı kuran bu kuvvet, pilotlar için ciddi bir su ve kilo kaybına sebebiyet veriyor.

Geçmişte tam 1.500 beygir gücüne ulaşabilen Formula 1 araçları, bir yarış boyunca sürücülerin tam 5 kilo kaybetmesine sebep oluyordu. Daha sonra bu motor tipi yasaklanarak sürücüler için daha uygun araçlar üretilmeye başlandı. Ancak saatte 375 km hıza ulaşabilen araçlar, halen pilotlar için ciddi bir sınav. Yıllardır 'şehir efsanesi' olarak adlandırılan, pilotların ciddi bir kilo ve su kaybı yaşadığı da bir gerçek. Günümüzde bir Formula 1 pilotu, bir yarış sona erdiğinde ortalama 2 kilogram ve 1.5 litre de su kaybetmiş oluyor.