Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Opel'in Yapay Zekâ Asistanı Opelo Tanıtıldı: Alacağınız Araca Bile Karar Veriyor!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Opel, web sitesindeki klasik chatbot deneyimini geride bırakarak yapay zekâ destekli yeni dijital asistanı Opelo'yu kullanıma sundu. Agentic AI teknolojisiyle geliştirilen sistem, kullanıcıların sorularını anlayıp araç seçimi ve model karşılaştırması gibi konularda daha kişisel öneriler sunmayı hedefliyor.

Opel'in Yapay Zekâ Asistanı Opelo Tanıtıldı: Alacağınız Araca Bile Karar Veriyor!
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Opel, yapay zekâyı yalnızca otomobillerinde değil, dijital müşteri deneyiminde de daha etkin kullanmaya başladı. Şirket, web sitesinde uzun süredir kullanılan chatbot sistemini yenileyerek Opelo adını verdiği yeni yapay zekâ destekli dijital asistanını resmen kullanıma açtı.

Markanın aktardığı bilgilere göre Opelo, klasik sohbet botlarından farklı olarak hazır cevapları sıralamak yerine kullanıcının ne sormak istediğini anlamaya çalışıyor. Böylece tek tek yönlendirme yapmak yerine, ihtiyaca uygun yanıtlar ve öneriler sunarak bilgiye daha kısa sürede ulaşılmasını amaçlıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

ChatGPT'nin Yeni Ses Modeli "GPT Bidi 1" Ortaya Çıktı: En Akıcı İnsansı Konuşma ve Dinleme Deneyimi!

ChatGPT'nin Yeni Ses Modeli "GPT Bidi 1" Ortaya Çıktı: En Akıcı İnsansı Konuşma ve Dinleme Deneyimi!

Opel Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Opel Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

İçerikten Görseller

Opel'in Yapay Zekâ Asistanı Opelo Tanıtıldı: Alacağınız Araca Bile Karar Veriyor!
Opelo-3
Opelo-1

Artık sadece soruları cevaplamıyor, araç da öneriyor

Opelo-3

Opel'in Agentic AI teknolojisiyle geliştirdiği Opelo, araç karşılaştırma, model seçimi, donanım danışmanlığı ve kullanım senaryolarına göre öneriler sunabiliyor. Örneğin "4 kişilik bir aileyiz, Frontera mı Grandland mi daha uygun?" ya da "Premium hissiyatına daha yakın bir model arıyorum." gibi sorulara da kişiselleştirilmiş yanıtlar verebiliyor.

Şirket, sistemin önceden hazırlanmış şablon cümleleri tekrar etmek yerine kullanıcının niyetini analiz ettiğini ve buna göre cevap oluşturduğunu belirtiyor. Bu sayede kullanıcıların daha az mesaj göndererek ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşabildiği ifade ediliyor.

Opel dijital müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor

Opelo-1

Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, teknolojiyi müşterilerin hayatını kolaylaştıracak şekilde kullanmaya önem verdiklerini belirterek Opelo'nun bu yaklaşımın en güncel örneklerinden biri olduğunu söylüyor. Şirkete göre yeni sistem, kullanıcıların modelleri daha kolay keşfetmesini ve kendileri için en uygun aracı seçmesini sağlayacak.

Elektrikli ürün gamını Grandland ve Frontera gibi yeni modellerle genişletmeye devam eden Opel, şimdi de aynı dönüşümü dijital tarafta gerçekleştirmeyi hedefliyor. Opelo, markanın müşteriyle ilk temas noktalarından biri olan web sitesinde daha akıllı, hızlı ve kişisel bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Bilgisayar kategorisinde binlerce üründe %70'e varan indirimler için tıkla!

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Ülkemizde Fabrika Kurma Planlarını Durduran BYD'den Türkiye'deki Kullanıcılara Yönelik Açıklama Geldi

Ülkemizde Fabrika Kurma Planlarını Durduran BYD'den Türkiye'deki Kullanıcılara Yönelik Açıklama Geldi

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

KGM (SsangYong) Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

KGM (SsangYong) Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Araba Yapay Zeka Opel

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'yı 500 TL Daha Ucuza Alabilirsiniz! (Gelin Anlatıyoruz)

GTA 6'yı 500 TL Daha Ucuza Alabilirsiniz! (Gelin Anlatıyoruz)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com