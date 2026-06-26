Opel, web sitesindeki klasik chatbot deneyimini geride bırakarak yapay zekâ destekli yeni dijital asistanı Opelo'yu kullanıma sundu. Agentic AI teknolojisiyle geliştirilen sistem, kullanıcıların sorularını anlayıp araç seçimi ve model karşılaştırması gibi konularda daha kişisel öneriler sunmayı hedefliyor.

Opel, yapay zekâyı yalnızca otomobillerinde değil, dijital müşteri deneyiminde de daha etkin kullanmaya başladı. Şirket, web sitesinde uzun süredir kullanılan chatbot sistemini yenileyerek Opelo adını verdiği yeni yapay zekâ destekli dijital asistanını resmen kullanıma açtı.

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Markanın aktardığı bilgilere göre Opelo, klasik sohbet botlarından farklı olarak hazır cevapları sıralamak yerine kullanıcının ne sormak istediğini anlamaya çalışıyor. Böylece tek tek yönlendirme yapmak yerine, ihtiyaca uygun yanıtlar ve öneriler sunarak bilgiye daha kısa sürede ulaşılmasını amaçlıyor.

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Artık sadece soruları cevaplamıyor, araç da öneriyor

Opel'in Agentic AI teknolojisiyle geliştirdiği Opelo, araç karşılaştırma, model seçimi, donanım danışmanlığı ve kullanım senaryolarına göre öneriler sunabiliyor. Örneğin "4 kişilik bir aileyiz, Frontera mı Grandland mi daha uygun?" ya da "Premium hissiyatına daha yakın bir model arıyorum." gibi sorulara da kişiselleştirilmiş yanıtlar verebiliyor.

Şirket, sistemin önceden hazırlanmış şablon cümleleri tekrar etmek yerine kullanıcının niyetini analiz ettiğini ve buna göre cevap oluşturduğunu belirtiyor. Bu sayede kullanıcıların daha az mesaj göndererek ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşabildiği ifade ediliyor.

Opel dijital müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor

Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, teknolojiyi müşterilerin hayatını kolaylaştıracak şekilde kullanmaya önem verdiklerini belirterek Opelo'nun bu yaklaşımın en güncel örneklerinden biri olduğunu söylüyor. Şirkete göre yeni sistem, kullanıcıların modelleri daha kolay keşfetmesini ve kendileri için en uygun aracı seçmesini sağlayacak.

Elektrikli ürün gamını Grandland ve Frontera gibi yeni modellerle genişletmeye devam eden Opel, şimdi de aynı dönüşümü dijital tarafta gerçekleştirmeyi hedefliyor. Opelo, markanın müşteriyle ilk temas noktalarından biri olan web sitesinde daha akıllı, hızlı ve kişisel bir deneyim sunmayı amaçlıyor.