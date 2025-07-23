OpenAI, Yapay Zekâ Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: "Bazı Mesleklerde Köklü Değişiklikler Yaşanabilir Ama..."

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OpenAI, yapay zekânın yaygınlaşması sonrası günümüz çalışanlarının ve mesleklerin geleceğine dair yeni bir araştırma yayımladı.

OpenAI, yapay zekânın iş dünyasındaki etkilerini gözler önüne seren yeni bir araştırma yayınladı. Rapora göre ChatGPT gibi yapay zekâ araçları çalışanların verimliliğini ciddi ölçüde artırıyor. Üstelik bu değişim sadece teknoloji meraklılarıyla sınırlı değil. Giderek daha fazla çalışan, bu araçları günlük işlerinin vazgeçilmez bir parçası hâline getiriyor.

ChatGPT, bu yıl ABD'deki yetişkinlerin %28’i tarafından iş için kullanılmış durumda. Bu oran 2023’e döndüğümüzde sadece %8’di. Bu da yapay zekânın iş hayatına hızla girdiğini ve birçok kişinin artık bu teknolojiden faydalandığını gösteriyor.

Her geçen gün çalışanlar daha 'üretken' hâle geliyor

En çok kullanılan alanlar arasında öğrenme ve yeni beceriler edinme (%20), yazı yazma ve iletişim (%18), programlama ve veri işleri (%7), yaratıcı fikir üretimi, iş analizi ve çeviri gibi konular var.

Dikkat çekici bir bulgu da yaşlara dair. Gençlerin teknolojiyi daha çabuk benimsediği düşünülse de 25-34 yaş aralığındakiler ChatGPT’yi 18-24 yaş grubuna göre daha fazla kullanıyor. Bu da yapay zekânın, biraz daha deneyimli çalışanlar için daha kullanışlı olabileceğinin göstergesi.

"Amaç değişimi durdurmak değil, faydalı hâle getirmek"

OpenAI’ın yayımladığı rapor, yapay zekânın özellikle girişimciler ve küçük işletmeler için büyük kolaylıklar sağladığının altını çiziyor. Örneğin her geçen gün yapay zekâ odaklı girişim sayısı hızla artıyor ve her hafta ortalama %10 büyüme yaşanıyor. Bu sayede de yapay zekâ alanında yepyeni istihdamlar sağlanıyor.

Tüm bunlar bir kenara, OpenAI bu hızlı dönüşümün bazı mesleklerde köklü değişiklikler yaratabileceğini de kabul ediyor. Şirket, amacının bu değişimi durdurmak değil, tam aksine herkes için faydalı hâle getirmek olduğunu söylüyor.
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Kaynak : https://www.techradar.com/pro/openai-says-it-has-proof-its-tools-are-making-workers-more-productive
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