OpenAI'ın ChatGPT'ye arama motoru getirmek için çalışmalar yaptığı iddia edildi. Detaylar açıklanmasa da bu iddia, OpenAI'ın Google'a rakip olacağını gözler önüne seriyor.

Yapay zekâ sektörünün önde gelen isimlerinden OpenAI, bir süredir kendi arama motoru ile gündemde. Webtekno olarak konuyla ilgili bazı iddiaları zaten sizlere aktarmıştık ancak somut bir bilgiye ulaşamamıştık. Bloomberg'in konuyla ilgili yeni bir haberi, OpenAI'ın gerçekten de Google'a rakip olabileceğini düşündürüyor.

Konuya aşina kaynaklara dayandırılan habere göre OpenAI, gerçekten de arama motoru benzer bir sistem üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. ChatGPT'ye entegre edilecek sistem, kullanıcının girdisiyle alakalı ChatGPT yanıtlarının yanı sıra web sonuçlarını da sunacak.

Ne zaman kullanılabilir olacağı belli değil

ChatGPT'nin arama motoru özelliğinin ne zaman kullanılabilir olacağı belli değil. Ancak OpenAI'ın rakiplerinin çok hızlı bir ilerleme sürecinde olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak bu özelliğin çok yakında sohbet botuna eklenebileceğini söyleyebiliriz.

OpenAI'ın üzerinde çalıştığı iddia edilen arama motoru özelliği ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.