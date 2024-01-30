OpenAI, Çocuk ve Gençlere Özel ChatGPT Yayımlayacak!

Open AI, çocuk ve gençlere yönelik özelleştirilmiş ChatGPT versiyonları oluşturacağını açıkladı. Şirket bu iş için, çocuk ve gençlere yönelik bir derecelendirme kuruluşu olan Common Sense Media ile iş birliği yaptı.

2023 yılında en çok konuştuğumuz şirketlerin başında gelen OpenAI, önemli bir işe imza attı. Şirket; kurduğu bir ortaklık kapsamında çocuk ve gençlere yönelik, özelleştirilmiş ChatGPT'ler oluşturacağını açıkladı. OpenAI, bu proje için kâr amacı gütmeyen, medya ve teknolojiyi çocuklara uygunluklarına göre derecelendiren Common Sense Media ile iş birliği yaptı.

ChatGPT, bundan birkaç hafta önce kendi mağazasını kullanıma açtı. Kullanıcılar, bu mağazada kendi özelleştirilmiş ChatGPT'lerini oluşturabiliyorlar. İşte Common Sense Media ile gerçekleştirilen iş birliği de bu mağaza üzerinden son kullanıcı ile buluşacak. Oluşturulacak "aile dostu" ChatGPT'ler ile çocuk ve gençlerin kendilerine uygun yapay zekâ sohbet botlarına erişmeleri mümkün kılınacak.

Yapay zekâ kılavuzları ve eğitim materyalleri de oluşturulacak

OpenAI ile Common Sense Media ortaklığının tek meyvesi, özelleştirilmiş sohbet botları olmayacak. İki ekip bir araya gelip, yapay zekâ kılavuzları ve eğitim materyalleri de oluşturacak. Böylelikle gençler, ebeveynler ve eğitimciler, yapay zekânın çocuklar üzerindeki etkilerini daha iyi anlayıp, buna göre aksiyon alabilecekler.

Pek çok alanda tartışma konusu olan yapay zekâ teknolojilerinin, çocuklar için zararlı olduğuna ilişkin inanışlar var. İşte bugün yaşanan gelişme, bu algıyı kırmaya yönelik. Konuyla ilgili açıklama yapan Common Sense Media CEO'su James P. Steyer, yapılacak çalışma ile yapay zekânın potansiyel risklerine karşı koruma kalkanı oluşturulmuş olacağını söyledi. Bakalım çocuk ve gençlere özel ChatGPT, yapay zekânın riskleriyle ilgili tartışmaları kısmen de olsa çözebilecek mi...