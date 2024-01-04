OpenAI, ertelediği GPT Store mağazasının önümüzdeki hafta çıkacağını açıkladı. Bu mağaza, şirketin kasım ayında duyurduğu, GPT'ler ismi verilen kişiselleştirilmiş sohbet botları için bir pazar yeri görevi görecek.

OpenAI, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ilk geliştirici konferansında herkesin dikkatini çekecek bir duyuru yapmıştı. Bu, kişiselleştirilmiş sohbet botları oluşturmanızı sağlayacak GPT’ler idi. Kullanıcıların, GPT Store ismi verilen mağazadan bu tarz sohbet botlarını alıp satabileceği aktarılmıştı.

Ancak şirket, aralık ayı başında bir duyuru yaparak 2023 bitmeden gelmesi beklenen GPT mağazasının 2024’e ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada GPT’lerin iyileştirilmeye çalışılması gibi nedenlerden bu kararın alındığı aktarıldı. Tabii CEO Sam Altman’ın kovulup tekrar geri dönmesi de bu süreci ciddi şekilde etkileyerek ertelemeye neden olmuştu. GPT Store’un ne zaman çıkacağı merak edilirken beklenen açıklama bugün geldi.

GPT mağazası, önümüzdeki hafta çıkış yapacak

GPT geliştiricilerine gönderilen e-posta, TechCrunch tarafından elde edildi. OpenAI, “GPT Store’u önümüzdeki hafta yayımlayacağımız konusunda sizi bilgilendirmek istedik.” mesajını geliştiricilere ileterek mağazanın önümüzdeki hafta geleceğini duyurdu. Ayrıca geliştiricilerin GPT’lerini mağazada sergilemek için politikaları kontrol etmesini önerilirken ve sohbet botlarının bunlara uygun olması gerektiği de eklendi.

GPT'ler, kullanıcıların belli amaçlar için kullanabildiği kişisel asistanları olacak

Henüz hakkında çok bilgimizin olmadığı kişisel asistan olarak nitelendirilebilecek GPT’ler, herhangi bir kod bilgisi gerekmeden geliştirilebilecek. Şimdilik yalnızca ücretli abonelere özel olacak, ancak ilerleyen zamanlarda daha fazla kullanıcıya gelecek bu botlar, oluşturanın istediği belli amaçlar için tasarlanabilecek. Bazı geliştiriciler, OpenAI’ın konferansı sonrasında kendi botlarını oluşturmaya ve birbirleriyle paylaşmaya başlamıştı. Ancak botları GPT Store çıkana kadar geniş çapta paylaşmaları yasaktı.

GPT Store da GPT’ler için bir pazar yeri olacak. Geliştiricilerin nasıl gelir elde edeceği konusundaki detaylar da henüz belli değil. Her şeyi GPT Store çıktığında öğreneceğiz. GPT’ler hakkındaki diğer detaylara aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

OpenAI'ın GPT'ler için paylaştığı video: