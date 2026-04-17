OpenAI, Biyolojik Araştırmaları ve İlaç Geliştirme Süreçlerini Çok Hızlandıracak GPT-Rosalind'i Duyurdu

OpenAI, yaşam bilimleri odaklı yapay zekâ modeli GPT-Rosalind'i duyurdu. Model, bilim insanlarına yardım ederek araştırma süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

Dünyanın en bütük yapay zekâ firmalarından biri olan OpenAI’ın, her biri farklı amaçlara hizmet eden yeni modellerini düzenli olarak tanıttığını görüyorduk. ABD merkezli şirket, şimdi ise özellikle bilim dünyasına çok katkı sağlayabilecek bir ürünle karşımıza çıktı. GPT Rosalind isimli model duyuruldu.

GPT Rosalind isimli yapay zekâ modeli, yaşam bilimleri odaklı bir yapay zekâ modeli olarak geliyor. Biyoloji, ilaçlar, tıp alanındaki araştırmalar gibi konularda bilim insanlarına yardımcı olmak için tasarlandı.

Biyolojik araştırmaları çok hızlandıracak

Biyolojik araştırmalar, bilim insanları için çok uğraştırıcı olabiliyor. Öyle ki araştırmacıların farklı alanlarda veriler içinde boğulduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda ilaç geliştirme gibi konularda da uzun yıllar süren çalışmalar ve araştırmalar gerekiyor. İşte OpenAI da bu süreçleri hızlandırmayı amaçlamış.

Rosalind mantık modeli; biyokimya, ilaç keşfi, genomik ve translasyonel tıp gibi alanlarda bilim insanları için bir asistan görevi görebilecek. Araştırmalarda karşılaştırmalar, veri analizleri, kanıt sentezi, hipotez oluşturma, deney planlaması gibi birçok farklı konuda kullanılabilecek. Böylece yapay zekâdan destek alınarak araştırmaların daha hızlı tamamlanmasına yardımcı olunacak.

Bunun yanı sıra bilim insanları modeli kullanarak veritabanlarını sorgulayabilecek, en yeni bilimsel makaleleri okuyabilecek, diğer bilimsel araçları kullanabilecek ve yeni deneyler yapma gibi özelliklerden yararlanabilecekler. Şirket, Amgen, Moderna, Thermo Fisher Scientific gibi müşterilerle GPT-Rosalind'i iş akışlarına uygulamak için şimdiden çalışmaya başladığını da eklemiş. Modelin ünlü İngiliz Kimyager Rosalind Franklin’den esinlenerek bu ismi aldığını da belirtelim.

GPT Rosalind modeli, şu anda ChatGPT, Codex ve API'da şriketin güvenilir erişim programı aracılığıyla araştırma önizlemesi olarak kullanıma sunuldu.