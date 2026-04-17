Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

OpenAI, Biyolojik Araştırmaları ve İlaç Geliştirme Süreçlerini Çok Hızlandıracak GPT-Rosalind'i Duyurdu

OpenAI, yaşam bilimleri odaklı yapay zekâ modeli GPT-Rosalind'i duyurdu. Model, bilim insanlarına yardım ederek araştırma süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

OpenAI, Biyolojik Araştırmaları ve İlaç Geliştirme Süreçlerini Çok Hızlandıracak GPT-Rosalind'i Duyurdu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en bütük yapay zekâ firmalarından biri olan OpenAI’ın, her biri farklı amaçlara hizmet eden yeni modellerini düzenli olarak tanıttığını görüyorduk. ABD merkezli şirket, şimdi ise özellikle bilim dünyasına çok katkı sağlayabilecek bir ürünle karşımıza çıktı. GPT Rosalind isimli model duyuruldu.

GPT Rosalind isimli yapay zekâ modeli, yaşam bilimleri odaklı bir yapay zekâ modeli olarak geliyor. Biyoloji, ilaçlar, tıp alanındaki araştırmalar gibi konularda bilim insanlarına yardımcı olmak için tasarlandı.

Biyolojik araştırmaları çok hızlandıracak

Biyolojik araştırmalar, bilim insanları için çok uğraştırıcı olabiliyor. Öyle ki araştırmacıların farklı alanlarda veriler içinde boğulduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda ilaç geliştirme gibi konularda da uzun yıllar süren çalışmalar ve araştırmalar gerekiyor. İşte OpenAI da bu süreçleri hızlandırmayı amaçlamış.

Rosalind mantık modeli; biyokimya, ilaç keşfi, genomik ve translasyonel tıp gibi alanlarda bilim insanları için bir asistan görevi görebilecek. Araştırmalarda karşılaştırmalar, veri analizleri, kanıt sentezi, hipotez oluşturma, deney planlaması gibi birçok farklı konuda kullanılabilecek. Böylece yapay zekâdan destek alınarak araştırmaların daha hızlı tamamlanmasına yardımcı olunacak.

Bunun yanı sıra bilim insanları modeli kullanarak veritabanlarını sorgulayabilecek, en yeni bilimsel makaleleri okuyabilecek, diğer bilimsel araçları kullanabilecek ve yeni deneyler yapma gibi özelliklerden yararlanabilecekler. Şirket, Amgen, Moderna, Thermo Fisher Scientific gibi müşterilerle GPT-Rosalind'i iş akışlarına uygulamak için şimdiden çalışmaya başladığını da eklemiş. Modelin ünlü İngiliz Kimyager Rosalind Franklin’den esinlenerek bu ismi aldığını da belirtelim.

GPT Rosalind modeli, şu anda ChatGPT, Codex ve API'da şriketin güvenilir erişim programı aracılığıyla araştırma önizlemesi olarak kullanıma sunuldu.

OpenAI'ın Şirket İçi Yazışmaları Sızdı: Gizli Planı ve Rakip Yapay Zekâ Şirketleri Hakkında Yorumları İfşa Oldu OpenAI'ın Şirket İçi Yazışmaları Sızdı: Gizli Planı ve Rakip Yapay Zekâ Şirketleri Hakkında Yorumları İfşa Oldu
OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Yapay Zekâ Haberleri̇ Ve İçeri̇kleri̇ Kategorisinde En Çok Okunanlar

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

OpenAI'ın Şirket İçi Yazışmaları Sızdı: Gizli Planı ve Rakip Yapay Zekâ Şirketleri Hakkında Yorumları İfşa Oldu

OpenAI'ın Şirket İçi Yazışmaları Sızdı: Gizli Planı ve Rakip Yapay Zekâ Şirketleri Hakkında Yorumları İfşa Oldu

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Notebook LM Nasıl Kullanılır?

Notebook LM Nasıl Kullanılır?

Apple Çalışanları İçin Yeni Dönem: Yapay Zekâ Kullanmayan Çalışanlar Cezalandırılıyor!

Apple Çalışanları İçin Yeni Dönem: Yapay Zekâ Kullanmayan Çalışanlar Cezalandırılıyor!

Google Chrome'u Daha Otomatik Hâle Getiren "Skills" Özelliği Tanıtıldı: Ne İşe Yarıyor ve Nasıl Kullanılır?

Google Chrome'u Daha Otomatik Hâle Getiren "Skills" Özelliği Tanıtıldı: Ne İşe Yarıyor ve Nasıl Kullanılır?

EN ÇOK OKUNANLAR

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Çin, Tüm Dünyada İnterneti Kesebilir: İşte Yeni Duyurduğu Ürkütücü Teknoloji

Çin, Tüm Dünyada İnterneti Kesebilir: İşte Yeni Duyurduğu Ürkütücü Teknoloji

Bir Psikolojik Korku Oyunu Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Bir Psikolojik Korku Oyunu Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com