OpenAI'ın yaptığı bir işe alım, platformun kendi sosyal medya platformu üzerinde çalıştığını düşündürüyor. Peki OpenAI kimi işe aldı ve neden böyle bir düşünce ortaya atıldı?

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin, kendi sosyal medya platformunu geliştirmek için kolları sıvamış olabileceğini düşündüren bir gelişme yaşandı. Eğer tüm bunlar gerçekse OpenAI, yakında X, Instagram ve TikTok gibi platformlara rakip olabilir.

OpenAI, Gabor Cselle isimli bir mühendisi işe aldı. Geçtiğimiz ay itibarıyla OpenAI için çalışmaya başlayan Cselle, sosyal medya dünyası için önemli bir isim. Üstelik kendi yaptığı bir açıklama, OpenAI'ın gerçekten bir sosyal medya platformu üzerinde çalıştığını düşündürüyor.

Gabor Cselle'in kafa karıştıran açıklaması şöyle:

Buradaki yetenek yoğunluğu inanılmaz. Şimdiden çok şey öğreniyorum. Zamanı gelince üzerinde çalıştığım şey hakkında daha fazla bilgi paylaşacağım.

Gabor Cselle, kariyerine mobil e-posta girişimi reMail ile başladı. Bu uygulamayı Google'a satan Cselle, bu kez de Namo Media isimli bir reklamcılık şirketi kurdu ve bu şirketi o dönemler Twitter olarak anılan X'e sattı. Bir süre X'in ürün yöneticisi olarak çalışan Gabor Cselle, 2016 yılında Google'a geçti. Takvimler 2022'yi gösterdiğinde ise Pebble isimli sosyal medya platformunu hayata geçiren mühendis, buranın kontrolünü yeterince sağlayamadı. Platform, kısa sürede kapandı ve bugün X'in en büyük rakiplerinden olan Mastodon'a ilham verdi.