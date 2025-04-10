OpenAI, kısa süre içerisinde ChatGPT'nin yeni modeli GPT-4.1 ile birlikte bir dizi yeni modeli kullanıma sunacak.

OpenAI önümüzdeki günlerde ses getirecek yeni ChatGPT modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

The Verge'e konuşan ve şirketin planlarına yakın kaynaklara göre tanıtılacak yeni model, GPT-4o’nun yenilenmiş versiyonu olması beklenen GPT-4.1 olacak.

GPT-4.1'e eşlik edecek modeller neler?

GPT-4o, geçtiğimiz yıl metin, ses ve görsel girdileri aynı anda analiz edip cevap verebilen çığır açıcı bir multimodal model olarak tanıtılmıştı. Yeni GPT-4.1'in bu modelin daha gelişmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkması bekleniyor.

Üstelik bu yeni model yalnız gelmeyecek. OpenAI, yeni modelin daha hafif versiyonları olan GPT-4.1 mini ve GPT-4.1 nano’yu da tanıtmaya hazırlanıyor.

Bunun yanı sıra yapay zekâ araştırmacısı Tibor Blaho, ChatGPT'nin web sürümünde o4 mini, o4 mini high ve o3 adlarında yeni modellere dair referanslar bulduğunu ve bunların da piyasaya sürülmesinin an meselesi olduğunu belirtti.

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