Opera'nın Mobil Tarayıcısına 'Okuyucu Modu' Geldi

Google Chrome ve Mozilla Firefox ile rekabet etmek isteyen Opera, bu alanda kendisini rakiplerinden ayırabilmek için kullanıcılarına sürekli olarak yeni özellikler sunuyor. Şirketin bu alanda sunduğu yeni özellik ise Okuyucu Modu oldu.

Opera, dişli rakipleri Google Chrome ve Mozilla Firefox ile rekabet edebilmek için kullanıcılarına tarayıcıyla yüklü gelen reklam engelleyici ve sınırsız VPN gibi özellikler sunuyor. Şirket, aralık ayında yayınladığı güncellemeyle birlikte 'Karanlık Tema' özelliğini kullanıcılarıyla buluşturmuştu.

Rekabeti iyice kızıştırmak isteyen şirket, bu hafta sunduğu v56 güncellemesiyle birlikte tarayıcıya yepyeni özellikler getiriyor. Şirketin bu güncellemeyle getirdiği özellikler arasında en çok dikkat çeken ise Okuyucu Modu oldu.

Opera’ya gelen yeni özellikler:

Opera tarayıcısı kullanıcıları; Okuyucu Modu'nu, üst tarafta yer alan adres çubuğundaki ikona tıklayarak kullanabilirler. Özellik, sadece sayfa basitleştirildiğinde kullanılabiliyor yani Webtekno’nun ana sayfasında dolaşırken bu özelliği kullanamayacaksınız ancak bir haberi okumak için habere tıkladığınızda bu özellikten faydalanabileceksiniz. Tarayıcıda daha önce de Okuyucu Modu bulunuyordu ancak bu özellik, sadece Opera’nın derlediği haberler bölümünde kullanılabiliyordu.

Ayrıca güncellemeyle gelen bir diğer özellik sayesinde Okuyucu Modu ikonunun yerini değiştirebileceksiniz. Bunun yanı sıra başka bir yenilikle kapattığınız sayfaların listesine ulaşabileceksiniz. Bu özelliğin de en az Okuyucu Modu kadar işlevsel olduğunu söylemekte fayda var.

Tabii tüm bu özellikler oldukça faydalı ve kullanışlı olsa da Opera’nın özellikle Asya ve Afrika’daki kullanıcı verilerini satması ve Google Play kurallarına pek de uymaması tarayıcının eksi hanesine yazılıyor. Peki siz Opera’nın yeni özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.