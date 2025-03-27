Opera, yapay zekâ odaklı One tarayıcısına önemli yenilikler getirdi. Artık yapay zekâ, sekmelerinizi kontrol etme imkânına sahip olacak.

Dünyanın en popüler tarayıcıları arasında bulunan Opera, dün yaptığı bir açıklamayla yapay zekâ odaklı tarayıcısı Opera One’a önemli yenilikler getirdiğini duyurdu. Bu güncelleme, Opera One’ın iyice yapay zekâ tarayıcısı olmasını sağlayacak.

Opera One’ın yeni versiyonuyla birlikte artık kullanıcılar, yapay zekânın tarayıcılarını kontrol etmesine izin verebilecek.

Yapay zekâ, sekmeleri kontrol edebilecek

Bir blog gönderisiyle detaylandırılan versiyona göre yapay zekâ, tarayıcının sekmelerini yönetip kontrol etme kabiliyeti kazanacak ve kullanıcıların işini çok kolaylaştırabilecek. Tabii ki bunun için şirketin yapay zekâ asistanı Aria’dan yararlanılacak.

Kullanıcı, Aria’ya gerekli komutları vererek sekmeleri yönetmesini sağlayabilecek. Örneğin “Bunun dışında tüm sekmeleri kapat.” gibi komutlar verebileceksiniz. Sekmeleri sabitleme, kaydetme, gruplar oluşturma gibi şeyler de olacak. Komut girmek için Windows’ta CTRL+, Mac’te ise Command+ tuşlarına basmanız yeterli.

Sekmeler dışında Opera One’ın yeni versiyonu, Aria’yı çok daha ileri bir seviyeye de taşıyacak. Yapay zekâ asistanı, yazma modunu iyileştirirken Aria’yı bir sekmenize eklemenizi sağlayacak. Şirket, bunun dışında Aria’nın artık tarifler, ürünler ve oyunlar gibi birçok farklı konuda daha detaylı yanıtlar verebildiğini de eklemiş. Opera One’ın yeni versiyonuna şu anda ulaşmanız mümkün.