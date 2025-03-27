OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT'ye birkaç gün önce gelen GPT-4o tabanlı görsel oluşturmanın ücretsiz kullanıcılar için gelişinin ertelendiğini açıkladı.

OpenAI, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir duyuru yaparak ChatGPT’nin görsel oluşturma özelliğine büyük güncelleme getirmişti. Artık sohbet botu DALL-E yerine direkt olarak mantık modeli GPT-4o’dan yararlanıyor ve çok daha iyi görseller ortaya çıkarabiliyordu. Zaten çıkar çıkmaz da herkesin sosyal medyadan oluşturduğu görselleri görmeye başlamıştık. Özellikle de gerçek fotoğrafları Ghibli animeleri tarzında görsellere dönüştüren fotoğraflar çok popülerdi.

Görsel oluşturma, zaten ücretli abonelere sunuluyordu ancak yapılan açıklamada ücretsiz kullanıcılara da geleceği ifade edilmişti. Ancak CEO Sam Altman, moral bozacak bir açıklama yaptı.

Çok popüler olmasının ardından ücretsiz kullanıcılara gelişi ertelendi

*GPT-4o'yu kullanarak oluşturulan bir görsel.

Altman, X üzerinden yaptığı açıklamada ChatGPT’nin yeni görsel oluşturma aracının beklediklerinden çok daha popüler olduğunu ifade etti. Sonrasında ise ücretsiz versiyonunun bir süreliğine ertelendiğini ifade etti.

Ücretsiz versiyonun ne kadar ertelendiği, ne zaman sunulacağı konusunda ise maalesef bir bilgi bulunmuyor. GPT-4o tabanlı görsel oluşturmanın ücretsiz kullanıcılarda sınırlı olacağını belirtelim. OpenAI, bu konuda bir sayı paylaşmamış, değişken olabileceğini belirtmişti.

*GPT-4o ile sosyal medyada viral olan Stüdyo Ghibli animeleri tarzı görsellerden bazı örnekler.

GPT-4o, diğer modellerden farklı olarak görsel oluşturmada otoregresif bir yaklaşım kullanıyordu. Bu da görselin tamamını aynı anda değil, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya şeklinde oluşturduğu anlamına geliyor. Böylece çok daha iyi görüntüler oluşturabiliyor.