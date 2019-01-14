Oppo'dan 10x Optik Yakınlaştırma Yapabilen Kamera

Çinli telefon üreticisi Oppo'nun, 10x kayıpsız yakınlaştırma yapan kamerasını tanıtacağı etkinlik 16 Ocak'ta gerçekleşecek.

Bir yıl önce, Barcelona’daki Mobile World Congress’de Çinli telefon üreticisi Oppo, 5x kayıpsız yakınlaştırma yapan akıllı telefon kamerasını tanıtmıştı. Şirket şimdi de 16 Ocak’ta düzenleyeceği etkinlikle 10x optik yakınlaştırma yapabilen akıllı telefon kamerasını tanıtacağının ip uçlarını verdi.

Çinli MyDrivers.com’da yer alan haberde, hem Oppo’nun patentine hem de yaklaşmakta olan etkinliğin sloganına yer verildi. Etkinliğin sloganı “ten for the see” olacak ki bu da şirketin 10x optik yakınlaştırma özelliğini tanıtacağının bir kanıtı.

Eğer ki haberler doğruysa, Oppo’nun 10x yakınlaştırma teknolojisi, muhtemelen bir yıl önce tanıtılan teknolojiyi baz aldı. Şirket, 5x yakınlaştırma için yatay konumlandırılmış lensler ile yeni optik görsel sabitleyicileri birleştirmişti.

Kamera teknolojisi geçtiğimiz şubat ayından bu yana büyük yol kat etti. O zamanlar, en iyi optik yakınlaştırıcı akıllı telefon 2x ile iPhone X’du. Ardından Huawei, 3x optik yakınlaştırma özelliği olan P20 Pro’yu tanıttı.

Oppo 5x kayıpsız yakınlaştırma yapabilen kamerasını duyurmuş olsa da bu teknoloji henüz herhangi bir cihazın içine yerleştirilmedi ve çalıştırılmadı. Muhtemelen, şirketin bu teknolojiyi daha ileri götürmek ve mükemmelleştirmek için daha fazla zamana ihtiyacı var.